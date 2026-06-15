باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا میرزایی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل پرسش یازده سؤال توسط نمایندگان مجلس از رئيس تیم مذاکره‌کننده و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اصلاً چیزی به ما گفته نشده است که مثلاً توافقی در حال انجام است. ما از طرف مردم تحت فشار هستیم که می‌پرسند چه شده است؟؛ روزانه شاید ۲۰۰ الی ۳۰۰ پیامک فحش برای ما می‌آید.

نماینده مردم بروجن در مجلس اظهار کرد: وقتی رهبر انقلاب فرموده که این ۱۲ بند یا ۱۴ بند را ملاک قرار دهید، ما الان نمی‌دانیم مذاکراتی که صورت می‌گیرد چه ابعادی دارد، بندهایش چیست، چه موضوعاتی را شامل می‌شود و چه موضوعاتی را شامل نمی‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر این موارد به ما گفته شود که این ۱۰ بند یا ۱۴ بند را ما مذاکره می‌کنیم، چه بسا ما حمایت کنیم و سفت می‌ایستیم و می‌گوییم همین باید باشد و غیر از این نباید باشد؛ وحدت جامعه ایجاب می‌کند که همه دست به دست هم بدهند چون شعارهایی که عده‌ای در کف خیابان با تندروی مطرح کنند را حتماً شنیده‌اید.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: ما جنگ را بردیم، بسیار قوی هم بردیم، اما بلد نیستیم این برد را مدیریت کنیم و از آن یک برد جهانی بسازیم. ترامپ آمده در جنگ شکست خورده، اما دارد از شکستش، پیروزی به‌دست می‌آورد.

میرزایی تصریح کرد: جامعه ‌ما درخصوص توافق با آمریکا توجیه نیست لذا چهار نفر بیایند در تلویزیون موارد توافق را باز کنند و به مردم بگویند این‌ها موارد اصلی ماست؛ در این مرحله می‌خواهیم به این برسیم و در مراحل بعد می‌خواهیم به آنجا برسیم لذا مردم باید بدانند تا چندپاره نشوند.

نماینده مردم بروجن در مجلس درباره نحوه امضای سوالات گفت: دوستی به من گفت مطلبی را گذاشته‌ایم، اگر شما هم مایلید، امضا کنید. من رفتم در سیستم، اما دیدم در سیستم من نیست بعد رفتم سوابق را درآوردم که دیدم ثبت شده، اما در سیستم من آن موضوع موجود نیست که این برای من خیلی مهم است چون تنها روزنه‌ای که ما به آن مرتبط هستیم، همین سامانه است که آیا یک نامه‌ای را امضا کنیم یا نکنیم؟، اما مجلس یا هر مجموعه دیگری به خودش اجازه می‌دهد که این را برروی ما ببندند؛ برای چه؟، چرا این اتفاق می‌افتد؟، یعنی مجلس و خیلی دیگر از نمایندگان مجلس را کوچک گرفته‌اند؟ یعنی نماینده مجلس حتی حق ندارد متنی را بخواند و تشخیص دهد که امضا کند یا نکند؟ این موارد خیلی خوبی نیست که اتفاق می‌افتد. در تاریخ مجلس، این موضوع خیلی جدی است. یعنی عملاً داریم مجلس را از عرصه کشور کنار می‌گذاریم. با توجه به اینکه هر توافقی باید به تایید مجلس برسد آیا این اتفاقات درست است؟.

این نماینده مجلس اضافه کرد: من نمی‌دانم چرا نامه‌ای که در اصل تذکر یک نماینده به یک وزیر است در اینجا بالا می‌آید، اما وقتی نمایندهای که آمده درباره مذاکرات، مطلبی را گذاشته، بالا نمی‌آید؛ قطعاً این امر دخل و تصرف است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با این شرایط چگونه نامه را امضا کردید؟ گفت: نامه را به‌صورت تلفنی امضا کردم.

میرزایی گفت: درخصوص تفاهم‌نامه آیا فقط یک عده خاصی باید آن را هدایت کنند؟؛ ببینید ترامپ از شکست، پیروزی می‌سازد. هر دقیقه توییت می‌زند «ما این کار را داریم می‌کنیم، ایران شکست خورده و ما بردیم»، اما ما همه چیز را بر روی خودمان بسته‌ایم.

نماینده مردم بروجن در مجلس بیان کرد: امام خمینی (ره) می‌فرماید «مجلس عصاره مملکت است.» حالا اگر عصاره مملکت هم حساب نکنید، تعدادی آدم در حد معمولی این مملکت به مجلس آمده‌اند. آیا اینها نباید در جریان این قضیه قرار بگیرند؟ مدیریت ما در این موضوع اشتباه است وگرنه بنده از ارادتمندان آقای قالیباف هستم. در انتخاباتش رفتم، صحبت کردم، سخنرانی کردم و تبلیغ کردم. در همین رای‌گیری اخیر به‌طور جد به دوستانم فشار آوردم که حتماً به آقای قالیباف رأی بدهند. شرایط فعلی ایجاب می‌کند که آقای قالیباف باید بالاترین رای را بیاورد، اما این شیوه کار، اشتباه است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به رایزنی‌هایی که کردید و نامه‌ای که نوشتید، آیا پاسخی هم به شما دادند؟، گفت: نه، هیچ پاسخی ندادند. شاید نتیجه این نامه همین گزارشی بوده که آقای عراقچی در تلویزیون گفت. ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و به آقای قالیباف اصلا دسترسی نداریم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار کرد: در جلسه وبیناری مجلس هیچ موضوعی راجع‌به مذاکرات مطرح نشد. با اینکه مسئله روز ما بحث مذاکرات است، اما مجلس آمده مسائل آموزش و پرورش، مسائل امتحانات دانشجویان و دانش‌آموزان را مطرح می‌کند. آیا این مجلس، مجلسی است که در بطن جامعه است، یا مجلسی که با جامعه و مسائل کشور خداحافظی کرده است؟.

میرزایی تاکید کرد: به اعتقاد من، مسائل خیلی جدی است یعنی آیندگان راجع‌به جایگاه مجلس چه چیزی برای ما درخصوص نقش و حضور مجلس می‌نویسند؟؛ از یک طرف آمدیم با یک بهانه مجلس را تعطیل کردیم که «آقا ممکن است بزنند.» از طرف دیگر آمدیم جلسات تشریفاتی کمیسیون را گذاشتیم بنابراین باید گفت تا تریبون مجلس باز نشود، مجلس، مجلس نیست.