وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از دو میلیون نفر از مردم سراسر کشور در احداث مدرسه ۱۲ کلاسه ایران در بیرجند مشارکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی عصر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه ایران (یادبود شهدای دانشآموز میناب) در بیرجند، اظهار کرد: این فضای آموزشی به دلیل مشارکت اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، «مدرسه ایران» نامگذاری شده و نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی و همدلی ایرانیان در مسیر توسعه عدالت آموزشی است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز حادثه تلخ میناب، افزود: پس از آن واقعه، پویش ملی «بساز مدرسه» با هدف مشارکت همگانی راهاندازی شد که استقبال بینظیر مردم را به همراه داشت و مبالغ جمعآوری شده شامل کمکهای خرد و کلان شهروندانی است که آجر به آجر در پیریزی این بنای آموزشی سهیم شدهاند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه، حمایتهای استاندار خراسان جنوبی از پروژههای عمرانی حوزه آموزش را ستودنی خواند و گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، توسعه فضاهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی مدیریت عالی استان است که این نگاه کلان، شایسته قدردانی است.
کاظمی همچنین بر لزوم همافزایی دستگاههایی نظیر ادارهکل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تأکید کرد و افزود: در پروژههای نهضت ملی مسکن، پیوست آموزشی نباید مغفول بماند؛ تأمین زیرساختهای آموزشی باید همزمان با احداث واحدهای مسکونی پیش برود تا پاسخگوی اصلیترین مطالبه خانوادهها باشد.
وی با تبیین راهکارهای نوین برای افزایش بهرهوری در هزینهها، تصریح کرد: احداث «مجتمعهای آموزشی» به جای مدارس تکبنا، راهکاری هوشمندانه برای ارتقای کیفیت خدمات است. استفاده از امکانات مشترک مانند آزمایشگاه، کتابخانه و سالنهای ورزشی در این مجتمعها، علاوه بر صرفهجویی در منابع، محیطی غنیتر برای رشد دانشآموزان فراهم میکند.
کاظمی با تأکید بر اینکه دستگاههای متولی باید پروژههای آموزشی را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهند، یادآورشد: امیدواریم با تداوم مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت پویشهای ملی، محرومیت از فضاهای آموزشی در استانهای مرزی همچون خراسان جنوبی به حداقل برسد.