دیدار تیم های ملی فوتبال هلند و ژاپن در گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب گروه F مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال هلند و ژاپن به مصاف هم رفتند.

نیمه اول این دیدار جذاب با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم بازی آهنگ هجومی تری به خود گرفت و در دقیقه ۵۱ ویرجیل فن دایک کاپیتان هلندی ها با ضربه سر دروازه سامورایی ها را باز کرد.

پس از دریافت گل ژاپنی ها فشار زیادی روی دروازه هلند ایجاد کردند و بالاخره در دقیقه ۵۷ کیتو ناکامورا با شوتی پرقدرت از پشت محوطه جریمه دروازه لاله های نارنجی را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۶۳ کریسنسیو سامرویل با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه ژاپن را باز کرد تا باز هم هلند پیش بیفتد.

سامورایی ها پس از دریافت گل دوم موج حملاتشان را بیشتر کردند و بالاخره در دقیقه ۸۸ دایچی کانادا با ضربه سر توپ را به تور لاله های نارنجی چسباند تا بازهم بازی به تساوی کشیده شود.

در پایان این دیدار جذاب و تماشایی با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.