باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، روز یکشنبه ۲۳ خردادماه در مراسم امضای ۵ تفاهم‌نامه حوزه حمل‌ونقل ریلی که با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن، رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، به تبیین راهبرد‌های دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌های ریلی پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل، این همراهی را عامل اصلی دلگرمی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

ریل؛ پیشران توسعه پایدار و مکمل شبکه جاده‌ای

صادق با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل ریلی ستون فقرات توسعه کشور است، اظهار داشت: برای دست‌یابی به توسعه، توجه ویژه به ریل پایدار، ارزان و بین‌المللی یک ضرورت است.

وی ریل را پیشران توسعه پایدار توصیف کرد و افزود: ریل و جاده مکمل یکدیگر هستند و توسعه متوازن این دو بخش برای تحقق اهداف کلان کشور ضروری است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به پروژه راهبردی راه‌آهن چابهار-زاهدان، این طرح را از مطالبات و تأکیدات مستمر «رهبر شهید» دانست و تصریح کرد: اتصال این خط ریلی به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم زیرساختی محقق شده است و توسعه ناوگان و تکمیل کریدور‌های ریلی شرق کشور همچنان با جدیت دنبال می‌شود.

جلب اعتماد بخش خصوصی برای تقویت زیرساخت‌های پشتیبان

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر توسعه حمل‌ونقل ریلی است، تصریح کرد: در دولت چهاردهم، این پنجمین مراسم امضای قرارداد و تفاهم‌نامه در شرکت راه‌آهن است که در جلسات پیشین بر توسعه ناوگان باری و مسافری تمرکز داشتیم و اکنون تفاهم‌نامه‌ها به سمت ارتقای زیرساخت‌های پشتیبان ریل سوق یافته است.

صادق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را نقشی کلیدی در جذب سرمایه بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که با پیگیری‌های انجام شده، روند تقویت زیرساخت‌ها و توسعه ناوگان با مشارکت بخش غیردولتی در حال گسترش است.

ارتقای ظرفیت ترانزیتی در منطقه آزاد سرخس و دیپلماسی فعال حمل‌ونقل

وی در بخش دیگری از سخنانش منطقه آزاد سرخس را یکی از نقاط راهبردی در توسعه لجستیک و ترانزیت کشور معرفی کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت ترانزیتی در این منطقه نیازمند هماهنگی میان‌دستگاهی است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به دیپلماسی فعال حمل‌ونقل دولت چهاردهم در ارتباط با کشور‌های همسایه اشاره کرد و گفت: این رویکرد ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه مراکز لجستیکی در سرخس ایجاد کرده است که می‌تواند به جذب و هدایت بار‌های ترانزیتی منجر شود.

انتقال بار از جاده به ریل؛ راهبرد «چشمه‌های بار»

صادق یکی از چالش‌های اصلی را نه در کمبود ناوگان، بلکه در ایجاد اطمینان برای هدایت بار به شبکه ریلی دانست و گفت: بخش بزرگی از بار‌هایی که اکنون از طریق جاده جابه‌جا می‌شوند، قابلیت انتقال به ریل را دارند.

وی تأکید کرد: با ایجاد مراکز لجستیکی و تضمین بار، می‌توان از ظرفیت‌های موجود شبکه ریلی برای افزایش سهم ریل در جابه‌جایی کالا حداکثر بهره را برد. همچنین با توجه به محدودیت‌های بنادر جنوبی، تقویت مبادی ورودی و خروجی در مرز‌های شمال، شمال‌شرق، شمال‌غرب و جنوب‌شرق بیش از گذشته حائز اهمیت است.

پیش‌بینی افزایش ظرفیت حمل بار ریلی به ۱۸ میلیون تن

وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از نقش بنیاد مستضعفان و مناطق آزاد در توسعه پایانه‌های لجستیکی، اعلام کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که صرفاً با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و بدون نیاز به زیرساخت جدید، امکان افزایش ظرفیت حمل بار ریلی از ۶.۹ میلیون تن به ۱۸ میلیون تن وجود دارد.

صادق ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری میان دولت، مجلس و بخش خصوصی، نتایج این اقدامات به‌زودی در افزایش سهم ریل در جابه‌جایی بار و توسعه اقتصادی کشور نمایان شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی