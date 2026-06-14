باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین باشکوه طشت‌گذاری در حالی که عزاداران بر سر و سینه می‌زدند و به مولای خود لبیک می‌گفتند، با شعار یا حسین، وای حسین آیین باشکوه سنتی و معنوی طشت‌گذاری را برگزار کردند.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: سال ۸۹ بود که آیین طشت‌گذاری اردبیل به عنوان یک آیین دیرین، سنتی و معنوی به عنوان میراث ناملموس به ثبت ملی رسید.

وی خاطرنشان کرد: ده‌ها سال است که مردم دیار عاشقان حسین و ابوالفضل علیه‌السلام که به پایتخت حسینیه شهرت یافته، در آستانه ماه محرم آیین سنتی طشت‌گذاری را انجام می‌دهند تا با تشنه‌لبان دشت نینوا و حریت امام حسین علیه‌السلام عهد و پیمانی مجدد ببندند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل تصریح کرد: دیروز باشکوه‌ترین آیین مذهبی و معنوی کشور در قالب تشت‌گذاری مسجد جامع برگزار شد و این مراسم بیش از ده ساعت به طول انجامید تا با حضور دسته‌جات عزاداری از محلات شش‌گانه اردبیل و میهمانانی از سراسر کشور این مراسم معنوی با شکوه و عظمت خاص برگزار شود.

حجت‌الاسلام ستوده خاطرنشان کرد: امروز نیز همه عاشقان و محبان سیدالشهدا گرد هم آمده‌اند تا در مسجد اعظم اردبیل تشت‌گذاری را انجام دهند و در کنار مداحی، مرثیه و نوحه‌سرایی، زمینه عشق و دلدادگی خود را به ساحت سیدالشهدا علیه‌السلام و یاران باوفایش نشان دهند.

وی بیان کرد: فردا نیز قرار است در مسجد گازران، سرچشمه، اچکان، طوا، همچنین عالیقاپو، پیرعبدالملک و شعب تابعی این محلات شش‌گانه، آیین‌های تشت‌گذاری برگزار شود و از روز سه‌شنبه به صورت رسمی و همزمان با اول محرم، عزاداری‌ها به صورت محله‌محور در اردبیل و در مساجد برگزار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل ادامه داد: امسال با شکوه هر چه تمام‌تر آیین عزاداری در مسیر تاریخی بازار نیز برگزار خواهد شد تا محبان سیدالشهدا علیه‌السلام از روز چهارشنبه دوم ماه محرم بتوانند در این مسیر تاریخی عزاداری خود را به مدت شش روز انجام دهند.

حجت‌الاسلام ستوده گفت: قرار است امسال علاوه بر عزاداری‌های مرسوم و شبانه در مساجد، در قالب تجمعات مردمی نیز دسته‌جات حضور پیدا کنند و هر شب دو تا سه مسجد مداحی و عزاداری خود را در میدان بیعت اردبیل انجام دهند.

به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، در این آیین باشکوه در حالی که عزاداران بر سر و سینه می‌زدند و به مولای خود لبیک می‌گفتند، با شعار یا حسین، وای حسین آیین باشکوه سنتی و معنوی طشت‌گذاری را برگزار کردند.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: سال ۸۹ بود که آیین طشت‌گذاری اردبیل به عنوان یک آیین دیرین، سنتی و معنوی به عنوان میراث ناملموس به ثبت ملی رسید.

وی خاطرنشان کرد: ده‌ها سال است که مردم دیار عاشقان حسین و ابوالفضل علیه‌السلام که به پایتخت حسینیه شهرت یافته، در آستانه ماه محرم آیین سنتی طشت‌گذاری را انجام می‌دهند تا با تشنه‌لبان دشت نینوا و حریت امام حسین علیه‌السلام عهد و پیمانی مجدد ببندند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل تصریح کرد: دیروز باشکوه‌ترین آیین مذهبی و معنوی کشور در قالب تشت‌گذاری مسجد جامع برگزار شد و این مراسم بیش از ده ساعت به طول انجامید تا با حضور دسته‌جات عزاداری از محلات شش‌گانه اردبیل و میهمانانی از سراسر کشور این مراسم معنوی با شکوه و عظمت خاص برگزار شود.

حجت‌الاسلام ستوده خاطرنشان کرد: امروز نیز همه عاشقان و محبان سیدالشهدا گرد هم آمده‌اند تا در مسجد اعظم اردبیل تشت‌گذاری را انجام دهند و در کنار مداحی، مرثیه و نوحه‌سرایی، زمینه عشق و دلدادگی خود را به ساحت سیدالشهدا علیه‌السلام و یاران باوفایش نشان دهند.

وی بیان کرد: فردا نیز قرار است در مسجد گازران، سرچشمه، اچکان، طوا، همچنین عالیقاپو، پیرعبدالملک و شعب تابعی این محلات شش‌گانه، آیین‌های تشت‌گذاری برگزار شود و از روز سه‌شنبه به صورت رسمی و همزمان با اول محرم، عزاداری‌ها به صورت محله‌محور در اردبیل و در مساجد برگزار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل ادامه داد: امسال با شکوه هر چه تمام‌تر آیین عزاداری در مسیر تاریخی بازار نیز برگزار خواهد شد تا محبان سیدالشهدا علیه‌السلام از روز چهارشنبه دوم ماه محرم بتوانند در این مسیر تاریخی عزاداری خود را به مدت شش روز انجام دهند.

حجت‌الاسلام ستوده گفت: قرار است امسال علاوه بر عزاداری‌های مرسوم و شبانه در مساجد، در قالب تجمعات مردمی نیز دسته‌جات حضور پیدا کنند و هر شب دو تا سه مسجد مداحی و عزاداری خود را در میدان بیعت اردبیل انجام دهند.