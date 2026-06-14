باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی که روادید سفر به آمریکا را اخذ کرده بودند، صبح امروز به وقت محلی پس از بدرقه توسط رییس فدراسیون، سفیر ایران و در حضور پرتعداد هوادارن ایرانی و مکزیکی راهی فرودگاه شد.

اعضای تیم با بدرقه و عبور از زیر قرآن مجید به سمت فرودگاه رفتند.

ملی‌پوشان سپس با خداحافظی از دیگر اعضای کادر تیم ملی که با کارشکنی میزبان روادید نگرفته بودند، بخش‌های مختلف خروج را طی کردند و پس از گرفتن عکس پای پلکان هواپیما راهی آمریکا شدند.

بر اساس این گزارش، عصر امروز امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی در نشست خبری شرکت خواهند کرد و سپس با همراهی سایر نفرات تیم با حضور در ورزشگاه سوفای و قدم زدن بر روی چمن این استادیوم، از نزدیک با وضعیت او آشنا خواهند شد.

انجام تمرین رسمی در حضور پانزده دقیقه‌ای رسانه‌ها بخش پایانی برنامه امروز تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود.