اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی عازم محل برگزاری این بازیها شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی که روادید سفر به آمریکا را اخذ کرده بودند، صبح امروز به وقت محلی پس از بدرقه توسط رییس فدراسیون، سفیر ایران و در حضور پرتعداد هوادارن ایرانی و مکزیکی راهی فرودگاه شد.

اعضای تیم با بدرقه و عبور از زیر قرآن مجید به سمت فرودگاه رفتند.

ملی‌پوشان سپس با خداحافظی از دیگر اعضای کادر تیم ملی که با کارشکنی میزبان روادید نگرفته بودند، بخش‌های مختلف خروج را طی کردند و پس از گرفتن عکس پای پلکان هواپیما راهی آمریکا شدند.

بر اساس این گزارش، عصر امروز امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی در نشست خبری شرکت خواهند کرد و سپس با همراهی سایر نفرات تیم با حضور در ورزشگاه سوفای و قدم زدن بر روی چمن این استادیوم، از نزدیک با وضعیت او آشنا خواهند شد.

انجام تمرین رسمی در حضور پانزده دقیقه‌ای رسانه‌ها بخش پایانی برنامه امروز تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
ساحل عاج ۱ - ۰ اکوادور/ گل طلایی دیالو در دقیقه ۹۰ + فیلم
طارمی: با فوتبال کشور متمدن ایران را متحدتر می‌کنیم
قلعه‌نویی: خوشحالم از کشور بزرگ و قدرتمند ایران اینجا هستم
نکات آماری بازی ایران و نیوزیلند از نگاه سایت آنالیز اپتا
خط و نشان سرمربی مصر برای حریفان در جام جهانی
اوسمار و دستیار او به تهران رسیدند
بازیکن تیم ملی فوتبال:
فوتبالیست نمی‌شدم نقاش می‌شدم
کنعانی زادگان: جانمان را برای پرچم ایران می‌گذاریم
نقض دوباره قوانین فدراسیون جهانی فوتبال از سوی آمریکا؛
شهردار سیاتل روبروی فیفا و علیه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
واکنش خداداد عزیزی درباره حضور در پرسپولیس
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
آخرین اخبار
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
واکنش خداداد عزیزی درباره حضور در پرسپولیس
بلژیک ۱ - ۱ مصر/ تقابل شیاطین سرخ و فراعنه برنده نداشت + فیلم
اسپانیا ۰ - ۰ کیپ ورد/ اولین شگفتی جام رخ داد + فیلم
تیوی بیفوما وارد تهران شد
ایران - نیوزیلند/ آزمون بزرگ برای صعود در لس‌آنجلس
شادی: برای افزایش مدال‌های روئینگ در ناگویا دو اردوی خارجی پیش‌بینی کرده‌ایم
بلژیک - مصر/ نبرد شیاطین سرخ با فراعنه در سیاتل