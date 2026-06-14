وزارت امور خارجه درباره تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه بیروت بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه وزارت امور خارجه درباره تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه بیروت به شرح زیر است: 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در تجاوز نظامی به منطقه‌ای مسکونی در ضاحیه بیروت که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی شد را به شدت محکوم می‌کند. 

این جنایت تروریستی، نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان است، بلکه نقض فاحش تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بین ایران و آمریکا محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در قبال جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش‌بس از سوی آن رژیم علیه لبنان یا ایران، بر عزم خود برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم جهت اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تاکید می‌کند.

بدیهی است مسئولیت پیامد‌های خطرناک آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت منطقه‌ای بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی ، بیروت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافق با امریکا کرده اید.با اسرائیل که توافقی نشده.باید جواب این حرومی ها را محکم داد تا درس عبرتی باشد و بازدارنده
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فقط محکوم محکوم محکوم
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ما خونخواه آقای شهید مان هستیم
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۳
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