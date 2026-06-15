باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -امشب حرم مطهر امامزاده سیدعلی(ع) در قم، میزبان اجتماع حماسی مردمی بود که در محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی در لبنان و حمایت از مقاومت اسلامی، گرد هم آمدند. شرکتکنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و لبنان و سردادن شعارهای «لبنان را تنها نمیگذاریم»، بار دیگر وفاداری خود را به جبهه مقاومت اعلام کردند.
حاضران در این مراسم با تأکید بر نقش بیبدیل حزبالله لبنان در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی، شعارهای حمایتی سر دادند و بر ضرورت پشتیبانی همهجانبه از مقاومت تأکید کردند. یکی از شرکتکنندگان در این تجمع در گفتوگو با خبرنگار ما گفت:لبنان خط مقدم جبهه مقاومت است و امروز وظیفه همه ماست که در کنار مردم و رزمندگان حزبالله بایستیم.
این تجمع در حالی برگزار شد که روزهای اخیر، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان شدت گرفته و مردم بیگناه، از جمله زنان و کودکان، به شهادت رسیدهاند. مردم قم با این حضور حماسی، نشان دادند که مسئله فلسطین و لبنان، همچنان اولویت نخست جهان اسلام است و تا آزادی قدس شریف، از پای ننشستهاند.