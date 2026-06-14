دبیرکل سازمان ملل حملات امروز به بیروت را در آستانه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا شدیدا محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان را در شرایطی که آمریکا و ایران به توافقی برای آتش‌بس نزدیک شده‌اند، «به شدت» محکوم کرد.

گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حملات امروز اسرائیل به بیروت را به شدت محکوم می‌کنم. این حملات با وجود برقراری آتش‌بس و در زمانی انجام شد که انتظار می‌رود آمریکا و ایران به توافقی دست یابند که راه را برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مناقشه هموار کند».

وی با اشاره به پیامد‌های جنگ اخیر در منطقه افزود که این بحران «تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد جهانی» داشته است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران به نتیجه برسد و از همه طرف‌ها خواست در این مقطع حساس «حداکثر خویشتنداری» را نشان دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی امروز ضاحیه بیروت را هدف قرار داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که این حمله «نباید رخ می‌داد» و اینکه از تهران می‌خواهد به حمله تل‌آویو واکنش نشان ندهد. او همچنین گفته است که توافق باید تا عصر امروز امضا می‌شد و حمله تل‌آویو آن را عقب انداخت، اما در نهایت ظرف چند ساعت آینده امضا خواهد شد.

در مقابل، مقام‌های ایرانی این زمان‌بندی را تأیید نکرده‌اند و رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که تهران هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، در حملات هوایی روز یکشنبه به ضاحیه جنوبی بیروت و مناطقی در جنوب لبنان، دست‌کم هفت نفر به شهادت رسیده و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

منبع: آناتولی