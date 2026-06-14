باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری مدرس حوزه علمیه یکشنبه شب در مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار کشور، استان قزوین و آیین سیاه‌پوشان عزای محرم در مهدیه قزوین، اظهار کرد: با وجود آنکه پیامبران و امامان الهی برای هدایت بشر آمدند، اما در مقاطع حساس تاریخ تنها شمار اندکی در کنار حق ایستادند و بسیاری در یاری امام زمان خود کوتاهی کردند.

وی با اشاره به نهضت عاشورا، افزود: بیش از ۱۴۰۰ سال است که مسلمانان بر مصائب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اشک می‌ریزند و همواره این سوال مطرح است که چرا مردم زمان امام حسین (ع) به ندای «هل من ناصر ینصرنی» پاسخ ندادند؛ اما ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی به این ندای تاریخی پاسخ مثبت دادند.

این سخنران با تمجید از مردم ایران، تصریح کرد: امت ایران نزدیک به ۵۰ سال است که به ندای امام کبیر انقلاب لبیک گفته و برای اهتزاز پرچم «لا اله الا الله» به میدان آمده است؛ حضوری که سبب شده آرمان‌های انقلاب اسلامی ابعاد جهانی پیدا کند.

حجت‌الاسلام ماندگاری در تشریح مفهوم توحید، بیان کرد: «لا اله الا الله» ۲ بخش دارد؛ نخست نفی طاغوت و سپس اثبات حاکمیت خداست، براساس آموزه‌های قرآنی، هیچ فرد یا قدرتی حق ندارد ادعای خدایی کند، همان‌گونه که روزی فرعون و یزید نماد طاغوت بودند، امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی مصادیق طاغوت زمان هستند.

وی با اشاره به شعار‌های ضد استکباری مردم، تصریح کرد: شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر انگلیس» ترجمان عملی نفی طاغوت است و نشان می‌دهد ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی جهانی ایستاده‌اند.

این مدرس حوزه علمیه، ادامه داد: امام خمینی (ره) زمانی فرمودند "انقلاب اسلامی باید به جهان صادر شود"؛ معنای این سخن آن بود که روزی ملت‌های جهان جرات پیدا کنند در برابر آمریکا بایستند و امروز این اتفاق رخ داده است.

حجت‌الاسلام ماندگاری با تاکید بر جایگاه ولایت فقیه، اظهار کرد: پیوند امت با ولایت، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است، همان‌گونه که در روایات بر رجوع به ولایت در حوادث تأکید شده، ملت ایران نیز با تبعیت از رهبری توانسته‌اند مسیر درست تاریخ را تشخیص دهند.

این سخنران با اشاره به تحولات داخلی کشور، گفت: بسیاری از کسانی که پیش‌تر دچار نگاه غرب‌گرایانه بودند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که عزت و اقتدار ایران با اتکا به آمریکا به دست نمی‌آید و تفکر معامله عزت ملی با غرب به زباله‌دان تاریخ رفته است.

مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه امروز جهان در حال مشاهده افول قدرت آمریکا و اسراییل است، خاطرنشان کرد: آنچه جمهوری اسلامی را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده، تجهیزات نظامی صرف نیست؛ هرچند امروز ایران از توان موشکی، پهپادی، پدافندی و نیرو‌های مسلح قدرتمند برخوردار است، اما قدرت اصلی ایران در ایمان، توکل و شعار «الله‌اکبر» نهفته است.

وی با اشاره به حادثه طبس، گفت: در واقعه طبس، زمانی که ایران در ابتدای مسیر انقلاب بود و از بسیاری امکانات نظامی امروز برخوردار نبود، خداوند با توفان شن، عملیات آمریکا را ناکام گذاشت و این نشان داد نصرت الهی فراتر از محاسبات مادی عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام ماندگاری ادامه داد: همان خدایی که در طبس با توفان شن آمریکا را زمین‌گیر کرد، در بزنگاه‌های مختلف نیز امداد‌های الهی را نصیب ملت ایران کرده است و این سنت الهی تا زمانی که ملت در مسیر حق باقی بماند، ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به دومین برکت همراهی امت با امام، به آیه سوم سوره مائده استناد کرد و گفت: هنگامی که ملت با امام خود به میدان بیایند، دشمن مایوس می‌شود؛ امروز نیز جبهه استکبار از ایستادگی ملت ایران به‌شدت ناامید و نگران شده است.

حجت‌الاسلام ماندگاری، مردم و مسئولان کشور را به صبر و استقامت و وحدت بین مسوولان دعوت کرد و یادآور شد: رهبر شهید اعتقاد داشتند حتی از من هم می‌توانید انتقاد کنید، اما موجب تفرقه و دوقطبی نشود.