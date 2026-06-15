در یکصد و ششمین شب از حضور خستگی‌ناپذیر مردم قم در سنگر خیابان، نشان داد عشق به وطن پایانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -۱۰۶ شب، ۱۰۶ حماسه. مردم قم در این مدت، نه تنها هر شب در میادین حاضر شده‌اند، بلکه هر شب پرشورتر از شب قبل، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر داده‌اند. 

 مردم قم همواره ثابت کردند که سنگر خیابان را هرگز خالی نمی‌گذارند و تا پای جان، پای آرمان‌های انقلاب و رهبری خود خواهند ماند.

چله سوم «لبیک به فرمان امام»، پیام روشنی برای دشمنان دارد: ملت ایران، با وجود همه سختی‌ها، نه تنها خسته نشده، بلکه مصمم‌تر از همیشه در مسیر دفاع از کیان و امنیت کشور ایستاده است.

در شب ۱۰۶، میدان توحید قم با زهم  شاهد خروش قمی‌های عاشق ایران بود.

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برچسب ها: تجمع مردمی ، انقلاب اسلامی
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