در آستانه ماه حزن و عزای سید و سالار شهیدان، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) سیاه‌پوش شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در آستانه ماه سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آستان مقدس کریمه اهل بیت سلام الله علیها با نصب پرچم‌های مشکی و بیرق‌های عزا، آماده میزبانی از عزاداران حسینی شد.

همزمان با حرم مطهر، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی استان قم نیز در آستانه ماه محرم سیاه‌پوش شده و آماده برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری برای سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش هستند.

این ایام، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین (ع) و شهدای کربلا و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه است. 

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برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، ماه محرم
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