منابع ادعا می‌کنند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با این تصور که حمله به ضاحیه می‌تواند مذاکرات ایران و آمریکا را برهم بزند، دست به این اقدام زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری به نقل از یک مقام امنیتی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی معتقد بود حمله به ضاحیه جنوبی بیروت می‌تواند باعث فروپاشی مذاکرات میان آمریکا و ایران شود.

«یدیعوت آحارونوت» به نقل از این مقام امنیتی نوشت که نتانیاهو بر این باور بود حمله به ضاحیه، روند گفت‌و‌گو‌های واشنگتن و تهران را مختل کرده و به شکست مذاکرات منجر خواهد شد.

 ارتش رژیم صهیونیستی ظهر روز یکشنبه با وجود آتش بس، حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را بمباران کرد.

خبرنگار آناتولی گفت که هواپیما‌های جنگی بدون هشدار قبلی ضاحیه را بمباران کردند. وی افزود که دو انفجار در منطقه شنیده شد و دود از محل‌های مورد نظر بلند شد.

ساعاتی بعد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و گفته است او «قضاوت درستی ندارد».

ترامپ گفت که توافق باید تا عصر امروز امضا می‌شود و حمله تل‌آویو آن را ساعاتی به تعویق انداخت. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم‌نامه طی چند ساعت آینده امضا خواهد شد.

شایان ذکر است که ایران این برنامه زمانی را تایید نکرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ضاحیه بیروت ، بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
گوترش: حمله به بیروت در آستانه توافق ایران و آمریکا نباید رخ می‌داد
ترامپ: حمله به بیروت نباید اتفاق می‌افتاد
ایهود باراک: هیچ یک از اهداف جنگ علیه ایران محقق نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
آخرین اخبار
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد
امارات از توافق صلح ایران و آمریکا استقبال کرد
بمب‌افکن استراتژیک روسیه در سیبری در جریان تمرین سقوط کرد
فون درلاین: اتحادیه اروپا در صورت «تغییر واقعی» تحریم‌های ایران را لغو می‌کند
امیدواری لاوروف درباره رسمی شدن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در این هفته
مکرون: گروه هفت تمام توان خود را برای تضمین اجرای توافق ایران و آمریکا به کار می‌گیرد
اردوغان: توافق ایران و آمریکا گام مهمی برای صلح منطقه است
ادعای ترامپ: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شده است
حزب‌الله از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا استقبال کرد
ادعای ونس: آمریکا «دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند»
روسیه ادعای اوکراین مبنی بر حمله نیروهایش به صومعه کی‌یف را رد کرد
بازگشایی هرمز پایان بحران انرژی نخواهد بود
زلنسکی: پیشنهاد ملاقات با پوتین در اجلاس گروه ۷ را داده‌ام
لاوروف: اروپا نمی‌تواند به روسیه اولتیماتوم بدهند