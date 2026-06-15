باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری به نقل از یک مقام امنیتی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی معتقد بود حمله به ضاحیه جنوبی بیروت می‌تواند باعث فروپاشی مذاکرات میان آمریکا و ایران شود.

«یدیعوت آحارونوت» به نقل از این مقام امنیتی نوشت که نتانیاهو بر این باور بود حمله به ضاحیه، روند گفت‌و‌گو‌های واشنگتن و تهران را مختل کرده و به شکست مذاکرات منجر خواهد شد.

ارتش رژیم صهیونیستی ظهر روز یکشنبه با وجود آتش بس، حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را بمباران کرد.

خبرنگار آناتولی گفت که هواپیما‌های جنگی بدون هشدار قبلی ضاحیه را بمباران کردند. وی افزود که دو انفجار در منطقه شنیده شد و دود از محل‌های مورد نظر بلند شد.

ساعاتی بعد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و گفته است او «قضاوت درستی ندارد».

ترامپ گفت که توافق باید تا عصر امروز امضا می‌شود و حمله تل‌آویو آن را ساعاتی به تعویق انداخت. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم‌نامه طی چند ساعت آینده امضا خواهد شد.

شایان ذکر است که ایران این برنامه زمانی را تایید نکرده است.

منبع: الجزیره