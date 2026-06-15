باشگاه خبرنگاران جوان - مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی که در فرانسه به اتهام توجیه تروریسم بازداشت شده بود، یکشنبه شب در یکصد و ششمین تجمع مردم اراک با تشریح جزئیاتی از پرونده قضایی خود در فرانسه، گفت: به دلیل انتشار برخی تصاویر و اخبار مربوط به تحولات فلسطین تحت پیگرد قرار گرفتم و در نهایت محکوم شدم؛ و این موضوع در ابتدا حتی برای خودم نیز قابل باور نبود.
وی عنوان کرد: هرگز تصور نمیکردم انتشار چنین مطالبی بتواند به بازداشت، زندان و محدودیتهای گسترده منجر شود، اما تجربه شخصیام نشان داد میان تصویری که از فرانسه و برخی کشورهای غربی ارائه میشود با آنچه در عمل رخ میدهد، تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
اسفندیاری با اشاره به دوران بازداشت خود گفت: توسط دولت فرانسه بازداشت شدم و در مجموع ۴۴۴ روز تحت محدودیت قرار داشتم که بخشی از آن را در زندان و بخشی دیگر را در حبس خانگی سپری کردم.
این شهروند ایرانی با انتقاد از سیاستهای کشورهای غربی در قبال مسائل منطقه افزود: برخی دولتهای غربی اقدامات نظامی و سیاسی خود را با عناوینی همچون دفاع پیشدستانه توجیه میکنند، در حالیکه این رویکردها با معیارهای اعلامی آنان درباره حقوق بشر و آزادی در تعارض است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده خود تصریح کرد: در تمام مراحل بازداشت و محاکمه حاضر نشدم مطالبی را بیان کنم که مورد انتظار مسئولان پرونده باشد و بر مواضع و اعتقادات خود پافشاری کردم.
اسفندیاری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از آنچه برخورد دوگانه غرب با موضوع آزادی بیان و حقوق بشر خواند، گفت: پرونده من و افراد مشابه نشان میدهد که ادعاهای مطرحشده در این زمینه همواره با واقعیتهای موجود منطبق نیست.
وی، موضوع حجاب را بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی ایرانیان دانست و اظهار کرد: حجاب در ایران سابقهای فراتر از دوران اسلامی دارد و بخشی از پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور محسوب میشود.
اسفندیاری با قدردانی از حمایتهای مردمی، حضور اقشار مختلف در تجمعات و برنامههای حمایتی را دارای آثار مثبت رسانهای و اجتماعی دانست و از مردم ایران، استان مرکزی و اراک به دلیل همراهی و حمایتهایشان تشکر کرد.
مهدیه اسفندیاری دانشآموخته دانشگاه الزهرا به دلیل انتشار مطالبی در شبکههای مجازی در مخالفت با نسلکشی اسرائیل در غزه توسط دستگاه امنیتی فرانسه بازداشت شد و چند ماه را در زندان گذراند و سرانجام بر اساس تفاهم صورت گرفته میان تهران و پاریس، دولت فرانسه در ازای آزادی ۲ شهروند فرانسوی، متعهد به آزادی کامل خانم «مهدیه اسفندیاری» و بازپس گیری شکایت علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری ش