پیشکسوت فوتبال می گوید که دوندگی و قدرت بدنی برگ برنده تیم ملی فوتبال در بازی با نیوزیلند هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مدیر روستا پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی اظهار کرد: بازی اول در هر تورنمنتی خیلی مهم است. همچنین بازی با نیوزیلند نسبت به ۲ بازی بعدی تیم ملی فوتبال آسان‌تر است. چنانچه بتوانیم در این بازی بهترین نتیجه را بگیریم، شانس صعودمان به مرحله بعد جام جهانی بیشتر می‌شود و می‌توانیم امیدوار به صعود باشیم. اگر تیم ملی فوتبال نتواند مقابل تیم نیوزیلند برنده شود در آن صورت کارش برای صعود سخت می‌شود.

مدیرروستا درباره اینکه تیم نیوزیلند را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تعدادی از بازیکنان نیوزیلند در باشگاه‌های انگلیس و لیگ‌های معتبر بازی می‌کنند. من یکی، ۲ بازی تدارکاتی نیوزیلند را دیدم، به نظرم تیم قوی نبود و می‌شود این تیم را شکست داد. اگر بازیکنان ما همه توان خود را بگذارند و آمادگی جسمانی شان خوب باشد، احتمال امتیاز گرفتنشان در این بازی زیاد است.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه وضعیت تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: شرایط تیم ملی فوتبال از لحاظ بازی‌های تدارکاتی خوب نیست و ملی پوشان ما دیدار‌های دوستانه خوبی نداشتند. زمانی بازیکنان ایران در شرایط سخت هستند و بازی‌های خوبی انجام می‌دهند و ان شا الله در جام جهانی هم این اتفاق برای آنها بیفتد. اگر بخواهیم واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، نبود بازی‌های تدارکاتی و شرایط سنی بازیکنان ما برای تورنمنت جام جهانی یک مقدار مشکل ساز است.

پیشکسوت فوتبال درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی ایران و نیوزیلند در جام جهانی بیان کرد: نتیجه بازی را نمی‌توانم از قبل حدس بزنم و پیش بینی کنم، اما به نظرم از بازی با نیوزیلند می‌توانیم نتیجه خوبی بگیریم، چون تیم قوی نیست. مگر اینکه ما خودمان نباشیم و به لحاظ شرایط بدنی کم بیاوریم و به حریف میدان بدهیم.

او درباره اینکه برگ برنده بازی ایران و نیوزیلند را در چه چیزی می‌داند، تصریح کرد: به نظرم شرایط دوندگی و قدرت بدنی می‌توانند برگ برنده این بازی باشند.

مدیرروستا درباره اینکه کارشکنی آمریکا در ندادن روادید به برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران گفت: این کارشکنی‌ها از پیش معلوم بود و من و خیلی از دوستان قبل از شروع جام جهانی گفتیم که لزومی ندارد که ما با این وضعیت به آمریکا برویم که اینها با حیثیت ما بازی کنند. به هر حال مسئولان ما می‌دانستند که این شرایط سخت در آمریکا ایجاد می‌شود و باید با این شرایط کنار بیایند.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه چالش قلعه نویی در نشست خبری جام جهانی و نبود مدیررسانه‌ای در این کنفرانس‌ها را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم افرادی در آمریکا هستند که بتوانند به قلعه نویی کمک کنند. ما بازیکنانی داریم که مسلط به زبان انگلیسی هستند و هم می‌توانند یک مترجم سریع استخدام کنند و این چالش را پشت سر بگذرانند.



او درباره اینکه حضور تیم ملی فوتبال در کمپ تیخوانای مکزیک را چطور می‌بیند، گفت: شرایط سختی را برای ما به لحاظ مسافت و روحی و روانی در آنجا فراهم کردند. ما می‌دانستیم این اتفاقات در آمریکا می‌افتد و لزومی نداشت که این قدر برای رفتن به جام جهانی تلاش کنیم. حالا که به آمریکا رفتیم باید با همه مسائل و مصائبش بسازیم.