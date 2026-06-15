سخنگوی فدراسیون فوتبال به تشریح آخرین وضعیت تیم ملی در آستانه جام جهانی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اینکه جیانی اینفانتیو با پرواز چارتر تیم ملی به لس آنجلس، برخی کارهای خودش را جبران کرد، اظهار کرد: منتظر جبرانهای بیشتری هستیم. فیفا به این موضوع ورود خوبی داشت. حساب کنید اگر کمپ از آریزونا به تیخوانا منتقل نمیشد، تیم حتی برای ورود به کمپ هم دچار مشکل میشد. این کمپ شرایط خوبی در زمینههای مختلف داشت. امیدوارم همانگونه که ایفانتینو در مصاحبههایش میگوید ایران جزو لاینفک جام جهانی است، ادامه داشته باشد.
او افزود: حتما مدنظر این است برای دو بازی بعدی، ۲ روز جلوتر به محل برگزاری بازی برویم. باید از همکاران رسانهای، خبرگزاریها، روزنامهها و فعالان حوزه مطبوعات نیز تشکر کنم. آنها در این مدت همراهی بسیار خوبی با تیم ملی داشتهاند و تلاش زیادی صورت گرفت تا مانند دورههای گذشته جام جهانی، شرایط حضور و پوشش رسانهای برای آنها فراهم شود. مکاتبات در این زمینه همچنان ادامه دارد و امیدواریم دستکم در مکزیک بتوانیم از حضور تعدادی از همکاران رسانهای کشور بهرهمند شویم.
سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: در کل این پرواز چارتر خیلی میتواند به ریکاوری تیم کمک کند. خاطرتان باشد در جام جهانی ۱۹۹۴ هم یکی از مهمترین معضلات لجستیکی ساعت برگزاری مسابقات بود که مشکلاتی را برای آبرسانی به بدن انجام میداد. بازهم اخباری را در این خصوص درباره میزبانی آمریکا میشنویم و امیدوارم میزبانی بعدی این تیم ۱۰۰ سال دیگر باشد.
او ادامه داد: سال ۱۹۸۸ که میزبانی جام جهانی ۱۹۹۴ را به آمریکا دادند، گاردین مطلبی نوشت که این میزبانی همان قدر عجیب است که جام جهانی اسکی در قلب آفریقا انجام شود. این داستانها فقط برای تیم ملی ایران که با این کشور ارتباط خوبی ندارد، نیست و سایر تیمها نیز چنین معضلاتی دارند. رئیس جمهور آمریکا سال ۲۰۱۸ برای تضمین تمام مباحث ورود و خروج تیمها، کادر، هواداران و رسانهها نامه داد، اما در خروجی میبینیم که عملی نشد.
او درباره پس گرفتن بلیتهای مربوط به سهمیه ۸ درصدی ایران، گفت: مبلغ این بلیتها در حال عودت دادن است. حتی بازیکنان تیم هم برای اقوام و دوستان خود بلیت ندارند. این بلیتفروشی برای فدراسیون یکی از منابع درآمدزایی بود. در کل بیش از ۷۰ درصد آنچه تصور کرده بودیم بلیتها فروش رفت و وزارت امور خارجه هم برای فروش بلیتها تمهیداتی در نظر گرفته بود. اینها تا پایان جام دنبال لطمه زدن به ایران هستند. امیدوارم بچهها داخل زمین که میزبان جرات نزدیک شدن به آن حریم را ندارد، بازیکنان کاری کنند که سیلی محکمی برایشان باشد.
سخنگوی فدراسیون با اشاره به روحیه بالای بازیکنان تصریح کرد: امروز ویدئویی را دیدیم که همه اعضای تیم در کنار رئیس فدراسیون یا علی گفتند تا تیم برای ایران وارد زمین شود. همه برنامههای رسانه ملی را میبینند و تاثیر مثبتی در روحیهشان داشته و انگیزهها بالاست. البته ما از هفتخوان عبور کرده و به هشت خوان رسیدیم!
علوی افزود: خیلی نمیخواهم موضوع را باز کنم و شاید لطمهاش به تیم بیشتر باشد، اما در همین ۳_۲ شب اتفاقاتی افتاده که باورکردنی نیست و گویی یک رسانه معاند، از خاک ما یک برنامه ضبط و پخش کرده است. امروز میخواهیم به این بچهها روحیه بدهیم یا آنها را تمسخر کنیم؟ مطرح کردن چهره یا ساعت فلان شخص الان کمکی به تیم میکند؟
او تصریج کرد: خیلیها را مدتها بود ندیده بودیم، اما نزدیک جام جهانی دیدیم! مردم زود متوجه خیلی مسائل میشوند و آنچه در آینده از نیات و مقاصد افراد مشخص میشود یا پرچمی که دست گرفتهاند به فوتبال کمک میکند یا خیر روشن خواهد شد.
سخنگوی فدراسیون درباره موضع فدراسیون نسبت به نقد، عنوان کرد: مخاطب امروز نویسنده هم است. آنچه از دل برآید، لاجرم بر دل مینشیند. امیر قلعهنویی و دستیارانش فرق این داستانها را خوب متوجه میشوند. اگر تیم توان و انرژی لازم را بگذارد، هر نتیجهای اتفاق بیفتد، مردم و تریبون او را تحسین کرده و خداقوت میگویند. امروز وقتش است رسانهای که قرص و محکم پای تیم ملی ایستاده تمیز داده شود. از مجموعههایی که این دیدگاه را ندارند. نمیتوانیم ۳۰ سال بگوییم فقط ما و هیچ کس دیگر نباشد. کمترین حرف و واکنش از ما، اثر پروانهای خود را در اردوی تیم ملی میگذارد. آن هم در شرایطی که دشمن جنگ هیبریدی علیه تیم ملی راه انداخت.
علوی افزود: چه کسی ابتدای فروردین گفت تیم ملی ایران به آمریکا نیاید، زیرا آنجا امنیت ندارد. این بچهها و کادرفنی سربازان وطن هستند. به همین دلیل نگاه ما در این شرایط انرژی مثبت، همدلی و راهکار دادن باشد. اکثر رسانهها در این مدت راهکارهای خوبی ارائه دادند. الان دیگر وقت تمسخر نیست.
او در پایان خاطرنشان کرد: یک رژیم منحوس به خاطر یک سنجاق کوچک روی کت بچههای ما در زمان ورود تیم به مکزیک شکایت کرده است. خودت مایه کل دردسرها هستی، اما امروز از همراهی و دعای خیر بازماندگان آن حادثه تلخ شاکی شدهای؟ از این تیم و این جام جهانی، قاب در دست گرفتن کولهپشتیها در بازی با نیجریه به یادگار میماند. امروز هم مهدی تاج کل قضیه را برای خبرنگاران بینالمللی تشریح کرد تا آگاهی بیشتری به است بیاورند.