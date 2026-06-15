باشگاه خبرنگاران جوان - شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما خوشحالیم که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح بین آمریکا و ایران را اعلام می‌کنیم.

شهباز شریف افزود: هر دو طرف پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را اعلام کردند.

شریف افزود: با لازم الاجرا شدن توافق، میانجی‌ها در این هفته مجموعه‌ای از جلسات را تسهیل خواهند کرد.

نخست وزیر پاکستان اضافه کرد: مراسم امضای رسمی این توافق (تفاهم‌نامه) روز جمعه، ۱۹ ژوئن، در سوئیس برگزار خواهد شد.

نخست وزیر پاکستان همچنین گفت: ما از ایالات متحده و ایران به خاطر تعهدشان برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای این درگیری تشکر می‌کنیم. ما از برادرانمان به خاطر تلاش‌های میانجیگری‌شان و از رهبری خردمندانه دولت قطر به خاطر حمایتشان در دستیابی به این توافق، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم. ما به ویژه از رهبری خردمندانه پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه به خاطر کمک‌های قابل توجهشان در این زمینه تشکر می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه، میانجی‌ها این هفته مجموعه‌ای از جلسات را تسهیل خواهند کرد. این بحث‌های اولیه، زمینه‌ساز مذاکرات فنی و مراسم امضای رسمی خواهد بود.

ترامپ: لغو فوری محاصره دریایی علیه ایران را اعلام می‌کنم

پس از اعلام پاکستان مبنی بر دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، دونالد ترامپ گفت: لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را اعلام می‌کنم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و من بدین وسیله اجازه باز شدن تنگه هرمز بدون هیچ هزینه‌ای و لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده را می‌دهم.

او افزود: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون با موفقیت تکمیل شده است. دستور لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را صادر کردم. کشتی‌های جهان می‌توانند عبور از تنگه هرمز را از سر بگیرند.

ترامپ، پس از اعلام توافق با ایران همچنین نوشت: بگذارید نفت جریان داشته باشد.