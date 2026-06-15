نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: پس از مذاکرات فشرده، امضای تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و ایران را اعلام می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما خوشحالیم که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح بین آمریکا و ایران را اعلام می‌کنیم.

شهباز شریف افزود: هر دو طرف پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را اعلام کردند.

شریف افزود: با لازم الاجرا شدن توافق، میانجی‌ها در این هفته مجموعه‌ای از جلسات را تسهیل خواهند کرد.

نخست وزیر پاکستان اضافه کرد: مراسم امضای رسمی این توافق (تفاهم‌نامه) روز جمعه، ۱۹ ژوئن، در سوئیس برگزار خواهد شد.

نخست وزیر پاکستان همچنین گفت: ما از ایالات متحده و ایران به خاطر تعهدشان برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای این درگیری تشکر می‌کنیم. ما از برادرانمان به خاطر تلاش‌های میانجیگری‌شان و از رهبری خردمندانه دولت قطر به خاطر حمایتشان در دستیابی به این توافق، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم. ما به ویژه از رهبری خردمندانه پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه به خاطر کمک‌های قابل توجهشان در این زمینه تشکر می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه، میانجی‌ها این هفته مجموعه‌ای از جلسات را تسهیل خواهند کرد. این بحث‌های اولیه، زمینه‌ساز مذاکرات فنی و مراسم امضای رسمی خواهد بود.

ترامپ: لغو فوری محاصره دریایی علیه ایران را اعلام می‌کنم

پس از اعلام پاکستان مبنی بر دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، دونالد ترامپ گفت: لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را اعلام می‌کنم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و من بدین وسیله اجازه باز شدن تنگه هرمز بدون هیچ هزینه‌ای و لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده را می‌دهم.

او افزود: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون با موفقیت تکمیل شده است. دستور لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را صادر کردم. کشتی‌های جهان می‌توانند عبور از تنگه هرمز را از سر بگیرند.

ترامپ، پس از اعلام توافق با ایران همچنین نوشت: بگذارید نفت جریان داشته باشد.

برچسب ها: توافق ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امنیت امروز باب‌المندب نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقه‌های مقاومت توان قفل کردن این آبراه استراتژیک را دارند.
آمریکا موقعی توافق را امضا می‌کند که یقین کند هیچ راه دیگری برای مهار ایران وجود ندارد و هیچ کارتی کار نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد هم ایرانی‌ها و هم آمریکایی‌ها به مذاکره به عنوان یک ابزار و کارت نگاه می‌کنند و نه بیشتر.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
نباید فریب خورد. رفتار و اظهارات مقامات آمریکا و رژیم صهیونی نشان‌دهنده اجرای سناریوی پلیس خوب و پلیس بد برای مدیریت تحولات و اعمال فشار بر ایران و محور مقاومت است. آنها می‌خواهند ایران و محور مقاومت هیچ واکنشی نشان ندهند، اما خودشان هر زمان که بخواهند دست به اقدام نظامی بزنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، هیچ سرزمینی نباید به محلی برای تهدید امنیت کشورهای همسایه تبدیل شود. در صورتی که گروه‌های مسلح از خاک اقلیم برای اقدامات خصمانه علیه کشور و دولت ما استفاده کنند، حکومت اقلیم و دولت مرکزی عراق موظف به جلوگیری از این روند هستند.
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد و گفت؛ 168 کودک ایرانی کشته شدند، صدایی از شما درنیامد، هیچ تحریمی علیه کسی وضع نکردید، گور پدر همه شما اروپایی‌ها... کسی که در دام اپستین گرفتار است مگر صدای مظلومی را می‌شنود؟!
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار ؛ که همچنان به ترور و حمله به لبنان ادامه میدهد و قصد خروج هم ندارد ! چه پایان جنگی ؟!
۱
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۰:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی فقط زبان زور را می‌فهمند.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل اعلام کرده که به حملات علیه لبنان ادامه میده
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ببینیم‌وتعریف‌کنیم.......
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود فراوان برای مذاکرکنندها وریس مجلس وریاست جمهور عزیزمان.
ملت باشما هستن
۱۶
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دشمن با این کار فقط داره وقت میخره
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۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مطمئن باشيد اسرائيل از طريق حمله به لبنان حتي پس از تاييد نهايي تفاهم نامه و حتي امضاء صلح نامه باز هم كرم خودش رو ميريزه
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چی؟ یعنی رژیم صهیونسیتی پروژه Greater Israel (اسرائیل بزرگ) از نیل تا فرات رو کنسل میکنه؟
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافق شامل ایران و همپیمانان منطقه ایش میشه. نه سوریه و اردن! گام بعدی این دو تا کشور هستن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۸:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود وهزار درود به نیروهای نظامی و تیم دیپلماسی ما . ترامپ جدا از تمام بدیهاش دیشب حرف خوبی زده وگفته کنار اومدن با نتانتیاهو دشواره . این یعنی ایران برای مهار حیوانی مث نتانتیاهو باید مذاکرات را کاملا قوی و هوشمندانه پیش ببره تا پوزه نتانیاهوی قاتل به خاک مالیده بشه
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یعنی دیگه اسراییل به لبنان و حزب‌الله حمله نخواهد کرد وکشتار تمام خواهد شد انشاالله
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خواهید دید که تنها راه حل، پاسخ نظامی است دشمن فقط زبان زور می فهمد
۸
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۱۲
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