معاون وزیر امور خارجه از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام کرد امضای رسمی این سند روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم غریب‌آبادی» با اشاره به روند مذاکرات اظهار کرد: متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که از امشب روند خاتمه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود و پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، نیز از همین امشب اعلام می‌شود. 

معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: یادداشت تفاهم صرفاً محصول دیپلماسی نیست، بلکه حاصل دستاورد‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران، خون شهدای کشور، ایستادگی مردم، حمایت از نیرو‌های مسلح، تدابیر رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولان است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، گفت: طرف مقابل که با هدف تحقق برنامه‌های خود وارد جنگ شده بود، در تمامی اهدافش شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران دستاورد‌های مهمی در این جنگ به دست آورد.

وی افزود: در پیش‌نویس تفاهم، تمامی مواضع و مطالبات مهم جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و پس از امضای رسمی، متن کامل تفاهم‌نامه منتشر خواهد شد. همچنین پیش از امضا، ابعاد مختلف این سند و دستاورد‌های آن از طریق رسانه‌ها تشریح می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: این یادداشت تفاهم به معنای اعتماد به دشمن نیست و با در نظر گرفتن اصل بی‌اعتمادی تنظیم شده است. جمهوری اسلامی ایران بر اجرای تعهدات آمریکا نظارت دقیق خواهد داشت.

غریب‌آبادی درباره زمان‌بندی اجرای مفاد یادداشت تفاهم گفت: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، دو اقدام فوری باید از بامداد امروز اجرایی شود. نخست، پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان که این موضوع به‌صراحت در مواضع اعلامی طرف‌های میانجی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: دومین اقدام فوری، رفع و خاتمه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا اعمال شده بود. رئیس‌جمهور آمریکا نیز موضع خود را در این زمینه اعلام کرده است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: در مقابل، اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران و سایر مفاد مندرج در یادداشت تفاهم، پس از امضای رسمی این سند در روز جمعه آغاز خواهد شد و از آن زمان طرفین وارد مرحله اجرای تعهدات خواهند شد.

غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه یادداشت تفاهم در شرایط «بی‌اعتمادی کامل» به طرف مقابل تنظیم شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به دشمنان خود ندارد و اتکای اصلی کشور به توان نظامی، ظرفیت دیپلماسی و حمایت و انسجام مردم است.

وی افزود: به همین دلیل، نحوه اجرای یادداشت تفاهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب این سند، سازوکار‌های مشخصی پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر امور خارجه همچنین از آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز آینده خبر داد و تصریح کرد: حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی نیز مسئله اصلی برای جمهوری اسلامی ایران، اجرای دقیق تعهدات طرف مقابل خواهد بود.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: هرگونه تعهدی که ایران در حوزه‌های مورد توافق بپذیرد، متناسب، متناظر و همزمان با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و در صورتی که در هر مرحله کاستی یا نقض تعهدات از سوی طرف مقابل مشاهده شود، جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صورت متوازن اقدامات مقتضی خود را انجام خواهد داد.

برچسب ها: توافق ، وزارت امورخارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بنویسید تفاهم نامه بخوانید تسلیم نامه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا متن رو منتشر نمی کنید
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اشکو اوردین داخل چشم ملت.خون رهبرمون چی
۸
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی - همدان
۰۸:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بخدااااااااااااااااااااااااااااا تازه اسراییل و آمریکا به غلط کردن افتاده بودن خراب کردید خراب کردید ای وااااااااااااااااااااااااااااااااااای
۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دبیر
۰۸:۱۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود.برتیم مذاکره...با تمام توان وقدرت.بر جنگ وکشتار بتازید.
۱۵
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ما باید فشار بسیار بیشتری بر این غربی‌ها میاوردیم که به جای متن تفاهم‌نامه متن شکست خودشون رو امضا کنند و کشور ما بدون پذیرش هیچ شرطی پیروز تمام عیار و قدرت همیشگی منطقه میشد. نه توافقی که ترامپ ازش راضی و خوشحاله و تا عمر داریم سایه جنگ رو سرمون بمونه. چه کسی میتونه سر رو بالشت بذاره وقتی میدونه یه قاتل بالای سرش خوابیده و دلش خوشه یه متن تعهد ازش گزفته!!
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هر وقت آهو در کنار درندگانی مانند کفتار توانست به راحتی زندگی کند و زنده بماند، ایران هم کنار درندگان جهان مانند اسرائیل و آمریکا می تواند زندگی کند .

آمریکا باید منطقه خاورمیانه را ترک کند و اسرائیل باید از اراضی اشغالی رانده و نابود شود و ترامپ و نتانیاهو باید بدرک واصل شوند . تمام
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آیا این رو در توافق نامه نوشتید که ایران نسبت به آمریکا بی اعتمادی کامل دارد؟
آیا این رو در توافق نوشتید که اول باید آمریکا تعهد خود را انجام دهد و ایران باید راست آزمایی خود را انجام دهد و در صورت تایید، گام بعدی برداشته می شود؟
سازوکار ایران در مقابل بدعهدی آمریکا چیست؟ آیا پاسخ فوری خواهیم داد؟
۵
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تبریک
۲۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بازم فریب خوردین؟ آخه چند دفعه میخواین فریب بخورین؟
۶
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ایران عزیز را به خدا سپرده ایم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر فکر می کنید این سگ زرد به تعهداتش عمل می کنه،سخت در اشتباهید. آتش بس کرد چون می خواست از زیر بار نابودی زیرساختها فرار کنه،اما همچنان تعرضات و حملات ادامه داشت.الان هم برای جلوگیری از پاسخ به حمله اسراییل به لبنان،شروط ذیل تفاهم رو پذیرفته.به قول خود نادانش،خواهیم دید چه می شود
۸
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ان شاء الله خداوند کمک کنه به ما از دست دولت جنایتکار آمریکا
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