معاون وزیر امور خارجه از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام کرد امضای رسمی این سند روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم غریب‌آبادی» با اشاره به روند مذاکرات اظهار کرد: متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که از امشب روند خاتمه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود و پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، نیز از همین امشب اعلام می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: یادداشت تفاهم صرفاً محصول دیپلماسی نیست، بلکه حاصل دستاورد‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران، خون شهدای کشور، ایستادگی مردم، حمایت از نیرو‌های مسلح، تدابیر رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولان است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، گفت: طرف مقابل که با هدف تحقق برنامه‌های خود وارد جنگ شده بود، در تمامی اهدافش شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران دستاورد‌های مهمی در این جنگ به دست آورد.

وی افزود: در پیش‌نویس تفاهم، تمامی مواضع و مطالبات مهم جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و پس از امضای رسمی، متن کامل تفاهم‌نامه منتشر خواهد شد. همچنین پیش از امضا، ابعاد مختلف این سند و دستاورد‌های آن از طریق رسانه‌ها تشریح می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: این یادداشت تفاهم به معنای اعتماد به دشمن نیست و با در نظر گرفتن اصل بی‌اعتمادی تنظیم شده است. جمهوری اسلامی ایران بر اجرای تعهدات آمریکا نظارت دقیق خواهد داشت.

غریب‌آبادی درباره زمان‌بندی اجرای مفاد یادداشت تفاهم گفت: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، دو اقدام فوری باید از بامداد امروز اجرایی شود. نخست، پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان که این موضوع به‌صراحت در مواضع اعلامی طرف‌های میانجی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: دومین اقدام فوری، رفع و خاتمه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا اعمال شده بود. رئیس‌جمهور آمریکا نیز موضع خود را در این زمینه اعلام کرده است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: در مقابل، اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران و سایر مفاد مندرج در یادداشت تفاهم، پس از امضای رسمی این سند در روز جمعه آغاز خواهد شد و از آن زمان طرفین وارد مرحله اجرای تعهدات خواهند شد.

غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه یادداشت تفاهم در شرایط «بی‌اعتمادی کامل» به طرف مقابل تنظیم شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به دشمنان خود ندارد و اتکای اصلی کشور به توان نظامی، ظرفیت دیپلماسی و حمایت و انسجام مردم است.

وی افزود: به همین دلیل، نحوه اجرای یادداشت تفاهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب این سند، سازوکار‌های مشخصی پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر امور خارجه همچنین از آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز آینده خبر داد و تصریح کرد: حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی نیز مسئله اصلی برای جمهوری اسلامی ایران، اجرای دقیق تعهدات طرف مقابل خواهد بود.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: هرگونه تعهدی که ایران در حوزه‌های مورد توافق بپذیرد، متناسب، متناظر و همزمان با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و در صورتی که در هر مرحله کاستی یا نقض تعهدات از سوی طرف مقابل مشاهده شود، جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صورت متوازن اقدامات مقتضی خود را انجام خواهد داد.