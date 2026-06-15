دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم 

به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه، و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد. بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. 

جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می‌کند. 

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
کاش شورای عالی حقوق ودستمزد هم بیانیه میداد که برای اولین بار وآخرین بار تفاوت حقوق ومزایای کارکنان دولت به حد معنا داری کاهش یافت بطوریکه تفاوت دریافتی کارمند رسمی با 29سال سابقه و3فرزند با حکم 33/5 میلیون (آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کار)ودریافتی کمتر از 15میلیون تومان با کارمندی با شرائط مشابه وفرزند کمتر در سازمانی دیگر با حکم 85میلیون ودریافتی بالای 90میلیون (کارمندان تامین اجتماعی ،بانکها و....) به افزایش حقوق زیر خط فقر کارمندان آموزش فنی وحرفه ای شاغل در استانها بدل گردید.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
انشالله خیر و برکت بهمراه داشته باشد...‌ممنون از تیم مذاکره کننده
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مبارکه
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافق گرگ و میش ، محال است ؛ الا ، به خورده شدن میش ! اعتماد به دشمنی ، که با ما اختلاف وجودی دارد ، امکان پذیر نیست و بازی برد باخت است !!
۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تشکر از رهبر بزرگوار کشور و همه کسانیکه در رسیدن به این توافق کمک. کردند. رژیم صهیونیستی شکست بزرگی خورد
۸
۳
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Germany
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پول های بلوکه شده توسط آمریکا و اروپا و قطر چی شد. ؟؟؟؟؟؟
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافق با اینان موقت هست همه ما هم میدونیم. ولی خب نیاز بود هر دو طرف کمی عقب نشینی کنند کمر اقتصاد مملکت شکست. ولی چیزی که مشخصه و قطعی بدعهدی دشمن قطعیه و جنگ بعدی در راه است. آقا گفتند مذاکره با لین آمریکایی‌ها بی فایده هست چون اشتهای سیری ناپذیری دارند وبدعهدی دائم. مسئولین از خطوط قرمز زدید و گفتید سر هسته‌ای مذاکره نمیکنید که دیدیم کوتاه امدید ولی مجددا دشمن بدعهدی کرد و شما باز رفتید مذاکره
۵
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هیچکس اندازه آقا مجتبی در جنگ عزیز از دست نداده پس حرف حرف آقا هرچه ایشان صلاح بدانند در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم لطف آنچه تو بنمایی حکم آنچه تو پنداری
۷
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بی زحمت مفاد و بندهای و تعهد طرفین رو رسانه‌ای کنید!!!!
۲
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تو همه جا فقط تعهدات آمریکا نسبت به ایران رو نوشتید. ولی از تعهدات ما به آمریکا چیزی نمیگید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کار درست همین بود .ادامه جنگ جز ویرانی کشور نتیجه ی دیگری نداشت.
۳۰
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ابن هم از امریکا که میخواست سه روزه ایران را تسخیر کند
این عقب نشینیه چیزی نبود جز نتیجه مقاومت مردم و قدرت موشکی
۱۸
۴۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چی شد ، دیشب میخواستید اسراییل و بزنید ???
۱۶
۵۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر اسراییل از این به بعد لبنان را بمباران کند ایران ساکت نمیشیند مثل گذشته خیالت راحت باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا درخواست کزد ایران اسرائیل را نزند بجایش محاصره تنگه را بجای یکماه بعد همین امروز رفع کندومقداری ازپول مارا امروز آزاد کند وعقب نشینی اسرائیل ازلبنان امتیازعالی بود دم دولت ونظام گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافقی که ترامپ ارش خوشحال باشه دیگه مشخصه چیه.
۹
۴۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ با خجالت از این منطقه مفرسنش بره با این همه ناو گان و ناو هواپیمابر و .....هر روز عربده کشیدن چی برای ایالاااات متحده میخاد ببره فقط خفت خدا اوردش این منطقه که ابرقدرتیش را همه دنیا ببینن درود خدا به این ملت چه در ارکان نظام چه در خیابانها و از همه مهمتر رزمندگان بالاخص شهدای مظلوم ایران اسلامی خدا پشت وپناهتان ای ملت با غیرت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این توافق رو سنای آمریکا تایید کرده یانه؟؟؟؟؟

مثل برجام نشه؟؟؟؟

بااین سرعت ترامپ بعیداست که سنا تایید کرده باشه!!

بااین اوصاف میشه برجام2
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این توافق باید در همه ی دوره های ریاست‌جمهوری آمریکا باقی بمونه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مفاد رو که ازش خبر نداریم ولی لطفا اورانیوم رو رقیق نکنید، از کشور هم خارجش نکنید. چون اگه تا الان بمب اتمی نزده برا همین بوده که این اورانیوم ۶۰ درصد بازدارنده بوده براش. و گر نه ترامپ نه از خدا می‌ترسه نه کاری به حقوق بشر داره، و نه کاری به جامعه جهانی. فقط زبان زور رو می فهمه و عامل بازدارنده اش که با بمب اتمی حمله نکرده همین اورانیوم بوده.
۸
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
موضوع هسته‌ای و اورانیوم و تنگه هرمز و توان موشکی مسائل ملی ایرانه وبه هیچ کشوری مخصوصا آمریکا ربطی نداره .
۱۲
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