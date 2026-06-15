سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: خیلی خوشحالم که از کشور بزرگ و قدرتمند ایران اینجا در جام جهانی هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از بازی ایران و نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: خیلی خوشحالم از طرف ملت بزرگ و کشور با افتخار و پراقتدار ایران اینجا حضور داریم و امیدوارم فوتبال باعث لذت بردن و وسیله‌ای شود که کشور‌ها و فرهنگ‌ها به هم نزدیک شوند. امیدوارم این جام جهانی با توجه به سفر‌هایی که دارد، کیفیت خوبی داشته باشد. یک بار دیگر می‌گویم خوشحالم که از طرف کشور بزرگ ایران و ملت با افتخار و با اقتدار اینجا حضور دارم.

وی افزود: اینجا هستیم تا به نمایندگی از ملت بزرگ ایران چه داخل و چه خارج از کشور مسابقه بدهیم. فقط به فوتبال و شادی مردم ایران فکر می‌کنیم. آدم‌های سیاسی نیستیم و شعار فیفا همین است که فوتبال از سیاست جداست. با این وجود همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستند.

سرمربی تیم ملی درباره مشکلات سفر به آمریکا، گفت: از این سوال خوب خیلی ممنونم. فوتبال برنامه‌ریزی‌های خاص خودش را دارد و نیاز است با برنامه وارد مسابقات بزرگ مثل جام جهانی شوید. هرچند از برنامه خود خیلی عقب افتادیم. کمپ ما ۲ بار جابه‌جا شد. یک بار در خود آمریکا و یک بار هم که به مکزیک رفتیم. باید از دولت و مردم خوب مکزیک هم تشکر کنیم.

قلعه‌نویی عنوان کرد: ما ایرانی‌ها همیشه عادت داریم از سختی‌ها فرصت بسازیم و به جز شادی مردم به چیز دیگری فکر نمی‌کنیم. تلاش خود را می‌کنیم و نتیجه دست خداست.

وی درمورد مشکلات موجود برای برنامه سفر این تیم به لس آنجلس ادامه داد: یقینا برنامه ما این بود ۲ هفته قبل از مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک شویم، زیرا ۱۲ ساعت اختلاف ساعت وجود دارد و هر ساعت نیازمند یک روز سازگاری است. از این بابت شاید ضرر کنیم، اما خدا را شکر بازیکنان‌مان مصمم هستند بهترین کیفیت خود را در اولین بازی به نمایش بگذارند. قطعا همه بازیکنان دنیا به ویژه بازیکنان بزرگ با قلب‌شان بازی می‌کنند و نفرات ما هم فردا با قلب‌شان برای ملت بزرگ ایران بازی می‌کنند.

سرمربی تیم ملی درباره دشواری‌های سفر به آمریکا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: من از همه دوستان که شرایط سخت ما را به‌عنوان کارشناس و یک مربی درک کردند، تشکر می‌کنم. رفتار‌هایی که صورت گرفت، روح فوتبال را عذاب خواهد داد. فوتبال جایی است که ملت‌ها و فرهنگ‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند. برد و باخت احساسی است، اما خود فوتبال باعث لذت می‌شود.

سرمربی تیم ملی ایران با انتقاد از اقدامات صورت گرفته علیه شاگردانش اظهار داشت: فعلاً با شرایطی که برای ما درست کردند، تمرکز فنی‌مان را تا حدودی گرفتند. من به‌عنوان مسئول فنی تیم در این چند هفته تلاش کردم که تمرکز بازیکنان را بر مسائل فنی معطوف کنم. خیلی خوشحال هستم بابت سؤالاتی که مطرح شد و از کسانی که این پرسش‌ها را طرح کردند، تشکر می‌کنم، زیرا شرایط ما را بهتر از خودمان توصیف کردند.

قلعه‌نویی در مورد کیفیت تیم ملی نیوزیلند که پایین‌ترین تیم رنکینگ فیفا را بین تیم‌های حاضر در مسابقات دارد و به همین دلیل خیلی‌ها انتظار دارند ایران فردا به برتری برسد، تصریح کرد: همه تیم‌هایی که اینجا هستند، از بهترین‌های منطقه خودشان در هر قاره‌ا بوده‌اند؛ فرقی نمی‌کند نیوزیلند باشد یا قهرمان دوره گذشته یعنی آرژانتین. تیم‌ها با تلاشی که انجام دادند و با گذراندن مراحل سخت به جام جهانی رسیدند. هیچ تیمی آسان به اینجا نرسیده و شایستگی لازم برای حضور در جام جهانی را با تلاش و سختی به دست آورده است. نیوزیلند هم از این قاعده مستثنی نیست و تیمی قابل احترام است.

وی با تاکید بر اینکه بازی‌های نیوزیلند را آنالیز کرده، گفت: حریف ما لژیونر‌های زیادی دارد. نیوزیلند به ویژه روی شروع‌های مجدد بسیار خطرناک است و سبک خاص خودش را دارد. آنها دو یا سه مدل در حمله و دفاع دارند و ما تلاش کردیم روی بازی این تیم تمرکز کنیم. همه حریفان در جام جهانی برای ما قابل احترام هستند.

سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به نتایج ثبت شده در روز‌های اخیر جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: شما دیدید که استرالیا توانست ترکیه را شکست بدهد و دیدار مراکش و برزیل به تساوی انجامید. ژاپن هم از هلند مساوی گرفت. فاصله‌ای که تیم‌ها تا رسیدن به روند معمول خود طی می‌کنند، شاید روی نتایج آنها به ویژه در ۲ بازی اول تأثیر بگذارد. همه تیم‌ها با شایستگی و افتخار در جام جهانی حضور دارند و هر بازی به ویژه دیدار اول بسیار سخت است، زیرا می‌تواند کلید ورود به مرحله بعد باشد.

قلعه‌نویی در واکنش به حضور پُررنگ مهاجران ایرانی در لس آنجلس، عنوان کرد: به این سوال پیش از این جواب داده‌ام. می‌دانیم که ایرانیان زیادی از دهه‌های گذشته در لس آنجلس حضور دارند. قبلاً دو یا سه بار به آمریکا سفر کرده‌ام و می‌دانم شرایط چگونه است. انتظار داریم که این عزیزان به دور از هر مسئله‌ای، تیم ملی کشورشان را تشویق کنند، از فوتبال لذت ببرند و با دعای خود به ما انرژی بدهند تا با ارائه بازی خوب، نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی درباره جابجایی‌های زیاد اعضای این تیم میان آمریکا و مکزیک اظهار داشت: این اتفاقات روی مسائل فنی و تاکتیکی تأثیر منفی می‌گذارد. کل مسابقات در دوره گذشته جام جهانی در یک شهر برگزار شد، اما مسابقات در این دوره در ۱۶ شهر و سه کشور انجام می‌شود که سختی‌های خودش را دارد. بر اساس پروتکل باید به کمپ قبلی خودمان در مکزیک بازگردیم که در آنجا خیلی خوشحال هستیم و دوست داریم بازگردیم. بار دیگر باید از حمایت مردم خوب مکزیک تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم ملی در مورد حواشی که ممکن است برای این تیم در آمریکا ایجاد شود، تصریح کرد: دنبال ارائه یک بازی باکیفیت هستیم و دوست داریم بازی خودمان را انجام بدهیم. به مسائل حاشیه‌ای توجه نمی‌کنیم. همه تیم‌ها مشکلات خودشان را دارند و در همه کشور‌ها ممکن است اتفاقاتی بیفتد که ربطی به فوتبال ندارد.

قلعه‌نویی درباره غیبت سردار آزمون در جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: او بازیکن بسیار بزرگی است و زحمات زیادی برای تیم ملی ایران کشیده، اما در این اردو کنارمان نیست. دوست داشتیم آزمون کنارمان باشد، اما فوتبال همین است. برای مثال نیمار بهترین بازیکن برزیل است، اما بعد‌ها اتفاقاتی می‌افتد که این بازیکن در شرایط خوب خودش نباشد.