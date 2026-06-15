مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای همه ایرانی‌های داخل و خارج از کشور بازی می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی ایران با نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: در ابتدا به همه خبرنگاران حاضر در کنفرانس سلام کرده و بابت تاخیرمان عذرخواهی می‌کنم، اما دست ما نبود و به دلیل تاخیری که پروازمان از تیخوانا به لس آنجلس داشت، ساعت ۱۰ صبح حرکت کرده و ۱۵ رسیدیم. 

وی افزود: آمدیم برای همه مردم ایران چه کسانی که داخل و چه کسانی که خارج از ایران هستند، فوتبال بازی کنیم، زیرا فوتبال همیشه می‌تواند هر جناحی را متحد کند. کاری که ما انجام دادیم، شادی مردم‌مان در همه جای دنیا است و می‌خواهیم همانگونه که سالیان سال کشور متمدن ایران متحد بوده به وسیله فوتبال این کار را انجام بدهیم. 

وی درباره اینکه در جام جهانی ۲۰۲۲ گفتید صلح و دوستی را احساس کردید؛ الان شما و بازیکنان تیم ایران در این جام جهانی چه حسی دارید، گفت: همانگونه که شما خبرنگاران محترم اینجا سئوال می‌کنید نسبت به ویزا‌هایی که نه فقط برای ایران بلکه برای کشور‌های دیگر و داوران این اتفاقات افتاده، تنش‌های زیادی از روز اول در این جام جهانی وجود داشته است.

مهاجم تیم ملی افزود: وقتی تنش و سردرگمی در هر تورنمنتی زیاد باشد، آن اتفاق قشنگی که همیشه در مورد آن در فیفا درباره صلح و آرامش صحبت می‌کنند، رقم نمی‌خورد، زیرا می‌بینید که چند کشور و بازیکن درگیر ویزا بودند و چند بار کمپ‌ها عوض شد. این تنش‌ها قبل از ورود به جام جهانی وجود داشته و حس و حال و شوری که مردم همیشه نسبت به این تورنمنت در ذهن‌شان دارند، از دست می‌دهند.

طارمی تاکید کرد: جام جهانی فستیوال خیلی بزرگی است که همیشه ۴_۳ میلیارد بیننده دارد. همه منتظر لحظه خاص بازی کردن تیم ملی‌شان، بردنش و ارمغان آوردن شادی برای مردم کشورشان هستند. این تنش‌ها همیشه باعث می‌شود شادی و پیامی که خودمان و مردم ما همیشه درباره صلح و آرامش فوتبال از آن صحبت می‌کنیم، از بین برود. به همین خاطر حس ابتدایی من درباره ورود به جام جهانی این بود که می‌توانست بهتر از این باشد. امیدوارم در آینده با تدابیر کشور‌های میزبان جام جهانی، اتفاقات خوبی برای همه هواداران فوتبال و تیم‌های حاضر در جام جهانی رقم بخورد.

وی درباره اینکه ممکن است گروهی از تماشاگران دیدار ایران - نیوزیلند قصد تشویق تیم ملی کشورمان را نداشته باشند، عنوان کرد: ما بازیکنان تیم ملی برای تمام مردمان ایران در سراسر دنیا هستیم. در همه کشور‌ها اختلافاتی وجود دارد و اتفاقی معمولی است، اما ما به‌عنوان فوتبالیست اینجا هستیم تا همه را متحد کنیم. تمام تلاش‌مان بر این است که مردم ایران را خوشحال کنیم.

مهاجم تیم ملی کشورمان اضافه کرد: هر کسی می‌تواند عقیده خاص خودش را داشته باشد، اما فقط برای شادی تمام مردم ایران بازی می‌کنیم و ارتباطی به هیچ گروه و جناحی نداریم. ما اینجا هستیم تا با فوتبال، همه مردم را خوشحال کنیم.

طارمی افزود: اصلا سؤال فوتبالی نپرسیدید! فردا با تیم خوب نیوزیلند بازی داریم و امیدوارم بازی خوبی باشد. نیوزیلند قابل احترام است و تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که یک بازی جذاب ارائه کنیم. امیدواریم اعضای تیم نیوزیلند نیز همین دیدگاه را داشته باشند و قطعاً هم دارند. امیدوارم شاهد یک بازی خیلی خوب باشیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مهدی طارمی ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بنده آقای طارمی را خیلی دوست دارم مهاجم عالیست ولی اگر می‌خواهید در خط حمله نتیجه بگیرید حداقل همین بازی نیوزیلند از حسین زاده و علیپور استفاده کنید خودم هم نمیدانم چرا.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود بر شما طارمی عزیز و محبوب ایران. آرزوی سلامتی شما و همه بازیکنان را از خداوند منان خواستاریم و امیدوارم بهترین بازی ها و همراه با نتیجه پیروزی را تقدیم ملت ایران کنید.برای سلامتی و پیروزیتان از صمصم قبل دعا میکنیم
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تشکر طارمی
۴
۲
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