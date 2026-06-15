تیم ملی فوتبال ساحل عاج با نتیجه ۱ - ۰ از سد اکوادور گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب گروه E مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال ساحل عاج به مصاف اکوادور رفت.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم ۲ تیم تلاش بیشتری برای رسیدن به گل انجام دادند، اما بازیکنان ناکام بودند و درحالی که تصور بازی بدون گل به پایان برسد در دقیقه ۹۰ آماد دیالو ستاره باشگاه منچستريونايتد موفق قفل دروازه اکوادور را باز کند تا مانع از ثبت اولین بازی بدون گل در این جام شود‌.

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در وقت های اضافه بازیکنان اکوادور نتوانستند گل خورده را جبران کنند تا ساحل عاج به برتری ۱ - ۰ دست یابد‌.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ساحل عاج ، تیم ملی فوتبال اکوادور ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
الان قیمت موز تو ایران بالا میره
۰
۲
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