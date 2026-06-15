باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طی هفته های اخیر بازار مرغ ناشی از کاهش جوجه ریزی در ۲ هفته نخست فروردین التهاباتی را در بازار تجربه کرد که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مبنی بر افزایش حجم جوجه ریزی، مجدد این روند کاهشی شد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، ران مرغ ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، سینه ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار تومان و فیله ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که بنابر گفته بسیاری از کارشناسان، قیمت های فعلی مرغ در بازار منطقی است.

علی رغم آنکه مرغ ارزانترین پروتئین مصرفی در سبد خانوار محسوب می شود، اما بعد از اصلاح سیاست ارزی، سرانه مصرف مرغ همانند دیگر کالاهای اساسی روند کاهشی داشته است که معاونت امور دام وزارت جهاد این موضوع را تایید می کند و در این ارتباط روح اللّه زحمتکش سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد نوسانات هفته‌های اخیر بازار مرغ را ناشی از کاهش جوجه‌ریزی در دو هفته اول فروردین ماه اعلام کرد و گفت: براساس با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بازار مرغ متعادل شده است.

به گفته وی، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، برنامه‌ریزی ما برای تامین روزی ۹ هزار تن مرغ در ایام پرمصرف بود، اما الگوی تقاضای مشتریان به شدت بر زنجیره تامین تاثیر می‌گذارد و در شرایط کنونی کمتر کسی می‌تواند عدد دقیقی را اعلام کند.

زحمتکش ادامه داد: در حال حاضر پیش‌بینی ما برای مصرف روزانه حدود ۷ هزار تن است.

با توجه به روند افزایش جوجه ریزی ها طی ماه های اردیبهشت و خرداد، فعالان صنعت طیور بر خرید و ذخیره سازی مرغ توسط پشتیبانی امور دام و صدور مجوز صادرات تاکید می کنند که براین اساس جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تامین مرغ در بازار نداریم.

ضرورت اصلاح رقم کالابرگ در جهت ارتقای قدرت خرید خانوار

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور افزایش عرضه در برابر تقاضا را عامل اصای کاهش قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است که براین اساس قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است.

طلاکش ادامه داد: اگر قیمت‌ها کمتر از این سطح باشد، ممکن است انگیزه تولید در میان مرغداران کاهش یابد و در ماه‌های آینده با افزایش شدیدتر قیمت‌ها مواجه شویم.

دبیرکل فدراسیون طیور با تاکید بر افزایش رقم کالابرگ الکترونیک تصریح کرد: دولت وعده داده بود که پس از آزادسازی ارز، هر میزان افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله رخ دهد، به همان نسبت اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ اصلاح شود، اما این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که نرخ ارز از حدود ۱۱۲ هزار تومان به حدود ۱۵۲ هزار تومان رسیده، اما هیچ تغییری در اعتبار کالابرگ اعمال نشده است و در نتیجه این مسئله موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی درباره میزان عرضه مرغ در بازار گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور عرضه می‌شود و حتی تغییر ۱۰ هزار تنی در این حجم می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بازار مرغ متعادل شد

امیر سلطانی شاهاندشتی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور گفت: در حال حاضر تولید با جوجه ریزی های اخیر متعادل شده است، اما با قیمت های فروش مرغ زنده، مرغدار ناشی از نرخ بالای جوجه یکروزه و سایر هزینه ها متحمل زیان است.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت منطقی مرغ زنده بالای ۳۰۰ هزار تومان و مرغ گرم ۴۰۰ هزار تومان است، چنانچه تولیدکننده به سود نرسد و متحمل زیان شود، از چرخه تولید حذف می شود و از آنجا که این محصول در سبد خانوار اساسی است، بنابراین حمایت ها در راستای پایداری تولید باید صورت بگیرد.

سلطانی ادامه داد: ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه باید جوجه ریزی صورت بگیرد، اما بدلیل اصلاح سیاست ارزی و شرایط اقتصادی خانوار، توان خرید مردم کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صنعت طیور با بیان اینکه پرداخت کالابرگ از اهداف اصلی منحرف شده است، افزود: خانوارها به جای خرید کالاهای اساسی، در سایر کالاها مصرف می شود، از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به اثر کالابرگ در مصرف داشت. هرچند در شرایط فعلی پرداخت یارانه مضاعف به سبد پروتئین امری ضروری است.

کمبودی در عرضه مرغ نداریم

محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: در حال حاضر وضعیت بازار تابع شرایطی است که از قبل رقم‌ خورده است. به عنوان مثال واحدهای مرغ مادر طی ۵ ماه هر قطعه جوجه را ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت فروختند که همین امر موجب شده برخی از آنها نتوانند به تولید ادامه دهند و در نهایت از چرخه حذف شوند.

به گفته وی، تعدادی از مرغداران بواسطه شرایط نامساعد در ایام پایانی سال گذشته ناشی از عدم نقدینگی برای تامین دان، برخی گله ها تولک رفتند که اکنون به تولید بازگشتند؛ بنابراین این عوامل منجر به نوسان قیمت مرغ شد که با افزایش جوجه ریزی ها حباب قیمت مرغ و جوجه در حال متعادل شدن است.

صدیق پور ادامه داد: براساس آمار در اردیبهشت ۱۲۰ میلیون قطعه و خرداد ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب شرایطی را فراهم کنند که زیان قبل صنعت تکرار نشود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به پیش بینی بازار بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که روند قیمت مرغ متعادل شود، البته این بدان معنا نیست که ارزان شود چراکه سود متعادل در کوتاه مدت باید برای تولیدکننده داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی گفت: یکی از موضوعاتی که منجر به جذابیت جوچه ریزی شد، همانگونه که در ۶ ماه پیش عرضه نهاده منطقی نبود و منجر به عدم جذب جوجه شده بود، اما در شرایط فعلی وضعیت مساعد نهاده منجر به ترغیب مرغداران گوشتی به جوجه ریزی شد که نکته مثبتی برای تولید است.

طی هفته های اخیر قیمت مرغ بدلیل کمبود جوجه ریزی در اوایل فروردین و کاهش عرضه در برابر تقاضا سیر صعودی در بازار داشت به طوریکه در آن مقطع بسیاری از مغازه داران خبر از اتمام مرغ و نبود مرغ برای توزیع در بازار خبر می دادند که همین امر زمینه ساز افزایش قیمت به بیش از ۵۰۰ هزار تومان در بازار شد که خوشبختانه با افزایش عرضه، وعده های مسئولان مبنی بر تعادل قیمت مرغ در سطح بازار محقق شد که امیدواریم با اتخاذ سیاست های حمایتی مبنی بر خرید و ذخیره سازی از سوی پشتیبانی و صدور مجوز صادرات این روند حفظ شود.