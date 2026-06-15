کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سرمایه و ارزندگی آن نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عرفان هودی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که همچنان از جذابیت ارزندگی برخوردار است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فرصت ایجاد کند، اما نباید از تجربه‌های تلخ غافل شد.

او با بیان اینکه بازار پیش‌تر از نرخ تورم و دلار عقب مانده بود، افزود: و با وحود اخبار مثبت جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار همچنان وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران نباید با تصور کسب سود‌های غیرعادی وارد معاملات شوند.

هودی با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر روند معاملات تصریح کرد: جنگ روند صعودی بازار را متوقف کرد اما پس از مدیریت بحران و بازگشایی نمادها، شرایط تا حدی بهبود یافته و اکنون با توجه به اخبار فضای مثبتی در بازار شکل گرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر پول هوشمند در حال ورود به بازار است و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد.

او با تأکید بر لزوم رعایت اصول مدیریت سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران باید برای خود حد ضرر و حد سود مشخص کنند و در زمان رسیدن به اهداف قیمتی، بدون تعلل از بازار خارج شوند.

هودی با یادآوری تجربه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در آن مقطع بسیاری از افراد با تصور سود‌های سنگین وارد بازار شدند، صف‌های طولانی در کارگزاری‌ها شکل گرفت، اما چندی بعد بازار با افت شدید مواجه شد؛ بنابراین تکرار آن اشتباه می‌تواند برای سهامداران زیان‌بار باشد.

او همچنین با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری گفت: بازار سرمایه همچنان می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد، اما افراد باید بسته به هدف و میزان ریسک‌پذیری خود، از ابزار‌های مختلفی مانند  صندوق‌های کالایی، صندوق‌های مختلط و درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی، صندوق‌های اهرمی و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده کنند تا ریسک پرتفوی خود را مدیریت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: سهامداران و افرادی نباید دچار هیجان شده  و یا بدون دانش وارد بازار شوند مطلوب است افراد با نگاه تحلیلی، مدیریت ریسک و تعیین استراتژی خروج وارد بازار شوند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران ، بازار سهام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
از بازار همه خارج بشن خوب از کجا باید بیاد اشتباهه سود شرکت ها باید تقرایش پیدا کنه تا تز خروج پیشگیری و گردش اقتصادی باشد
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