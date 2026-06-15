باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه روند بازگشت ضیوفالرحمان از سرزمین وحی، یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ نوزدهمین و آخرین گروه پروازی زائران خانه خدا با پرواز شماره ۱۶۸۹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه جده وارد فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز شد.
آخرین پرواز بازگشت ضیوفالرحمان به میهن اسلامی به زمین نشست.
در این پرواز ۱۷۲ نفر از زائران بیتاللهالحرام از استانهای فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند که پس از انجام مناسک حج تمتع و بهرهمندی از فضای روحانی سرزمین وحی و زیارت حرم نبوی (ص)، با دلهایی سرشار از معنویت و خاطراتی ماندگار به میهن اسلامی بازگشتند.
زائران پس از انجام تشریفات فرودگاهی، تایید گذرنامه و تحویل بار، با برنامهریزی و هماهنگیهای انجامشده از سوی حج و زیارت استان فارس و با همکاری شرکت جوانسیر، از طریق ناوگان اتوبوسهای از پیش تعیینشده به شهرها و مناطق محل سکونت خود اعزام شدند.
با انجام این پرواز، عملیات بازگشت حجاج از مسیر فرودگاه بینالمللی شیراز که از ۱۱ خردادماه آغاز شده بود، در قالب ۱۹ گروه پروازی به پایان رسید.