سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مراحل مقدماتی بازسازی پل شهید رئیسی (B۱) کرج با تکیه بر توان مهندسان ایرانی آغاز شده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود ۳.۵ همت برآورد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مراحل مقدماتی بازسازی پل شهید رئیسی (B۱) کرج با تکیه بر توان مهندسان ایرانی آغاز شده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود ۳.۵ همت برآورد شده است.

علی قاسمپور شامگاه یکشنبه در پایان نشست علنی شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: بازسازی پل شهید رئیسی با اتکا به ظرفیت و توان مهندسان داخلی در زمان مناسب انجام و پس از تکمیل در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

پل شهید رئیسی موسوم به b۱ سیزدهم فروردین ماه براثر حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی آسیب دید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در ادامه درباره لایحه رایگان شدن کرایه اتوبوس‌های شهری کرج نیز گفت: این لایحه در حال بررسی در کمیسیون عمران شورای شهر است و نتایج بررسی‌ها به زودی اعلام خواهد شد.

قاسمپور همچنین از تصویب لایحه برنامه پنج ساله راهبردی کلانشهر کرج در کمیته انطباق فرمانداری این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این برنامه حاصل تلاش کارشناسان فنی و تخصصی مدیریت شهری است.

وی گفت: در این مصوبه، راهکارهای عملی برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری کرج پیش‌بینی شده تا مسیر توسعه و ارتقای خدمات شهری با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج درباره آخرین وضعیت جابه‌جایی سینما هجرت نیز اظهار کرد: لایحه مربوط به این جابه‌جایی در دست بررسی است و طبق برنامه، با انتقال سینما هجرت و بازگشایی مسیر، ترافیک ورودی میدان امام خمینی (ره) کرج روان‌سازی خواهد شد.

برچسب ها: شورای شهر ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
غرامت این خسارات را باید از امریکا واسراییل وکشورهای عربی گرفت اگر ندادند از تنگه هرمز درامد و هزینه این خسارات را دریافت کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خسارت رو از ترامپ بگیرید
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا میگین همت؟ معنی همت کلا یه چیز دیگس که اومیدم با تریلیارد جایگزین کردیم! معادل فارسیش الان میشه همت!؟ جالب نیست کلمش.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر از آمریکا و همدستانش غرامت تمام و کمال گرفته نشه این پول ها برای بازسازی کشور از کجا قراره تامین بشه؟ بیت المال؟ خسارت فقط یه فقره پل B1 شده ۳۵۰۰ میلیارد تومان، دیگه خودتون فکر کنین چه خسارات عظیمی وارد شده و چه مبالغ هنگفتی نیازه که تازه بشیم مثل قبل از جنگ.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ میده !؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این کمک های آمریکایی صهیونی به ملت ایران بود.
۰
۲
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