باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مراحل مقدماتی بازسازی پل شهید رئیسی (B۱) کرج با تکیه بر توان مهندسان ایرانی آغاز شده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود ۳.۵ همت برآورد شده است.

علی قاسمپور شامگاه یکشنبه در پایان نشست علنی شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: بازسازی پل شهید رئیسی با اتکا به ظرفیت و توان مهندسان داخلی در زمان مناسب انجام و پس از تکمیل در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

پل شهید رئیسی موسوم به b۱ سیزدهم فروردین ماه براثر حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی آسیب دید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در ادامه درباره لایحه رایگان شدن کرایه اتوبوس‌های شهری کرج نیز گفت: این لایحه در حال بررسی در کمیسیون عمران شورای شهر است و نتایج بررسی‌ها به زودی اعلام خواهد شد.

قاسمپور همچنین از تصویب لایحه برنامه پنج ساله راهبردی کلانشهر کرج در کمیته انطباق فرمانداری این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این برنامه حاصل تلاش کارشناسان فنی و تخصصی مدیریت شهری است.

وی گفت: در این مصوبه، راهکارهای عملی برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری کرج پیش‌بینی شده تا مسیر توسعه و ارتقای خدمات شهری با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج درباره آخرین وضعیت جابه‌جایی سینما هجرت نیز اظهار کرد: لایحه مربوط به این جابه‌جایی در دست بررسی است و طبق برنامه، با انتقال سینما هجرت و بازگشایی مسیر، ترافیک ورودی میدان امام خمینی (ره) کرج روان‌سازی خواهد شد.