باشگاه خبرنگاران جوان؛ - منوچهر خواجهدلوئی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اقدامات بنیاد مسکن در مناطق آسیبدیده، اظهار کرد: بنیاد مسکن از دهم اسفندماه با ورود به موضوع بازسازی واحدهای آسیبدیده، مسئولیت پیگیری بازسازی بخش مردمی شامل واحدهای مسکونی، تجاری کوچک و سایر خسارتهای وارده را برعهده گرفت.
وی افزود: در شهر تهران و ۶ کلانشهر، دولت مسئولیت بازسازی را به شکل جداگانه دنبال میکند و با توجه به ظرفیت شهرداریها مقرر شده از طریق ارائه برخی امتیازات به مردم، بخشی از بار مالی دولت کاهش یابد؛ اما در شهرها و روستاها، بنیاد مسکن مسئولیت اصلی این فرآیند را برعهده دارد.
خواجهدلوئی ادامه داد: تاکنون ارزیابی خسارت ۱۳۵ هزار واحد مسکونی و تجاری انجام شده است که از این تعداد، حدود ۳ هزار واحد مربوط به خسارت لوازم زندگی و معیشتی مردم بوده و حدود ۹۵ هزار واحد نیز دچار خسارت ساختمانی شدهاند؛ بخشی از این واحدها نیازمند احداث مجدد و بخشی نیز نیازمند تعمیرات هستند.
وی با بیان اینکه واحدهای تعمیری در سه گروه دستهبندی شدهاند، گفت: گروه نخست ساختمانهایی هستند که نیاز به مقاومسازی سازهای دارند و ساکنان آنها باید تا زمان تکمیل تعمیرات، محل دیگری را برای سکونت انتخاب کنند. گروه دوم شامل تعمیرات اساسی بدون مشکل سازهای و گروه سوم شامل تعمیرات جزئی است.
معاون بنیاد مسکن تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۴ هزار واحد از واحدهای تعمیری در سه گروه، عملیات تعمیر را به پایان رساندهاند و ساکنان آنها مجدداً در منازل خود مستقر شدهاند. همچنین حدود یکهزار و ۵۰۰ واحد نیازمند احداث کامل هستند که فرآیند طراحی، صدور پروانه و ساخت آنها باید انجام شود.
وی درباره حمایتهای مالی از آسیبدیدگان گفت: هفته گذشته از ستاد مرکزی بازسازی کشور مصوبههایی دریافت شد تا برای خانوارهایی که واحد مسکونی آنها در شرایط فعلی قابل سکونت نیست، کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت شود. این مبلغ برای شرایط عادی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان و در موارد خاص که هزینه اجاره بالاتر است، تا یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
خواجهدلوئی افزود: بانک مسکن بهعنوان بانک عامل این تسهیلات معرفی شده و متقاضیان پس از معرفی از سوی بنیاد مسکن و ثبت در سامانه مربوط، به شعب بانک معرفی میشوند. تاکنون حدود ۳ دهم همت برای این بخش پرداخت شده است.
وی با اشاره به تأمین لوازم معیشتی خانوارهای آسیبدیده نیز اظهار کرد: در ابتدا قرار بود این موضوع از سوی وزارت صمت انجام شود، اما در ادامه مقرر شد بنیاد مسکن مدیریت این فرآیند را برعهده بگیرد. در همین راستا با همکاری نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام، تأمین اقلام ضروری در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای این بخش یک همت اعتبار برای تأمین لوازم معیشتی ضروری و یکونیم همت تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است. در گام نخست یک بسته حدود پنج قلمی شامل فرش، یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و لوازم آشپزخانه برای خانوارهایی که لوازم اصلی آنها از بین رفته تعریف شده است.
خواجهدلوئی گفت: ارزش اولیه این بسته حدود ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده و پس از ارزیابی دقیق، رقم نهایی براساس میزان خسارت تعیین خواهد شد. تاکنون حدود ۸ هزار و ۵۰۰ خانوار این کمکها را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به کمک بلاعوض بازسازی خاطرنشان کرد: برای ساخت واحدهای آسیبدیده، به ازای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید، ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض پیشبینی شده است. منابع این بخش در حال پیگیری است و با تخصیص آن، روند پرداختها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
معاون بنیاد مسکن درباره میزان تسهیلات احداث و تعمیر نیز گفت: واحدهای احداثی کامل بر اساس شرایط و ارزیابیها تسهیلات دریافت میکنند و برای واحدهای تعمیری نیز بسته به میزان خسارت، مبالغی بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است.
وی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن منتظر تخصیص منابع نمانده و از ظرفیتهای داخلی خود برای پیشبرد کار استفاده کرده است؛ ماشینآلات بنیاد نیز بهطور کامل در خدمت عملیات بازسازی قرار گرفتهاند و با تأمین منابع جدید، سرعت اجرای پروژهها افزایش خواهد یافت.