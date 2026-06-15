مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از مرمت قنات روستای علی هدیه علیا با اعتباری بیش از ۱۴ هزار میلیون ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با اشاره به بهره برداری از طرح احیا و مرمت قنات بچه گازوک روستای علی هدیه علیا گفت: عملیات اجرایی این طرح شامل کول‌گذاری سوقه به طول ۴۱ متر، طوقه‌چینی به طول ۵۷ متر، بغل‌بری کوره قنات به طول ۱۴ متر، بغل‌تراشی میله چاه به طول ۵۷ متر، بغل‌تراشی کوره قنات به طول ۳۰ متر، جمع‌آوری کول میله چاه به طول ۱۷ متر، سنگ‌کاری به طول ۳ متر، حفر میله چاه به طول ۸ متر، لایروبی و باربرداری کوره قنات به طول ۱۹۷ متر و همچنین پوشش مظهر قنات براساس مشخصات فنی بوده است.

او افزود: برای اجرای این طرح، مبلغ ۱۴ هزار و ۴۷۴ میلیون ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران با مشارکت مردم هزینه شده است.

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محمدی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: این قنات پس از ۸ سال انسداد، با همت مالکان و بهره‌برداران و همچنین تخصیص اعتبارات دولتی، دوباره احیا و جاری شد که نتیجه آن، برداشت محصول کشاورزی توسط کشاورزان در امسال بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه عنوان کرد: پارسال نیز از محل اعتبارات مدیریت بحران، ۸ رشته قنات در شهرستان سربیشه با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار و ۵۳۰ میلیون ریال احیا و مرمت شده است.