باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش -پروژه مخملکوه که سالهاست نام آن در میان مطالبات مردم و برنامههای توسعهای استان شنیده میشود و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت جدی است.
با این حال، آنچه موجب نگرانی شده، کندی روند اجرای پروژه در ماههای گذشته است. کمبود مصالح و مشکلات اجرایی سبب شده بخشی از ظرفیتهای موجود بلااستفاده بماند و حتی تعدادی از نیروهای شاغل در پروژه تعدیل شوند. تجربه نشان داده است که توقف یا کند شدن پروژههای بزرگ عمرانی نه تنها هزینههای مالی را افزایش میدهد، بلکه موجب از دست رفتن فرصتهای اشتغال و کاهش اعتماد عمومی نیز میشود.
اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سد مخملکوه؛ بازگشت نیروهای تعدیلشده در دستور کار
سمانه حسنپور، رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از تخصیص اعتبار قابل توجه برای تکمیل پروژه سد مخملکوه خبر داد و گفت: بخش انتقال آب این پروژه مهم عمرانی در سال جاری به قراردادهای مالی ملحق خواهد شد و روند اجرایی آن شتاب بیشتری میگیرد.
حسنپور اظهار کرد: سد مخملکوه دارای بخشهای متعددی است که هر یک نقش مهمی در تأمین آب و توسعه زیرساختهای استان دارند. وی افزود: یکی از مهمترین بخشهای این پروژه، انتقال آب به مخملکوه است که امسال به قراردادهای مالی اضافه میشود تا زمینه تأمین منابع و تسریع در اجرای آن فراهم شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان همچنین به فاز دوم تصفیهخانه آب خرمآباد اشاره کرد و گفت: این پروژه که در پاییندست سد مخملکوه قرار دارد، از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و در کنار سایر بخشهای سد، از اولویتهای اصلی دولت برای توسعه زیرساختهای آبرسانی استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه سد مخملکوه اختصاص یافته است، تصریح کرد: این میزان اعتبار میتواند نقش مهمی در پیشبرد عملیات اجرایی، تکمیل بخشهای نیمهتمام و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرح راهبردی داشته باشد.
حسنپور در ادامه یکی از دلایل اصلی کندی پیشرفت پروژه را کمبود مصالح مورد نیاز عنوان کرد و گفت: در ماههای گذشته تأمین مصالح مورد نیاز پروژه با چالشهایی مواجه بوده که این موضوع بر روند اجرای عملیات اثر گذاشته است.
وی افزود: برای رفع این مشکل، تدابیر لازم اندیشیده شده و کارگاههای تولید مصالح در خود منطقه ایجاد خواهد شد تا ضمن تأمین نیاز پروژه، هزینههای حملونقل نیز کاهش یابد و سرعت اجرای طرح افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان همچنین از بازگشت نیروهای تعدیلشده به کار خبر داد و تأکید کرد: با راهاندازی کارگاههای جدید و رونق فعالیتهای اجرایی، زمینه اشتغال مجدد نیروهایی که پیشتر به دلیل مشکلات پروژه تعدیل شده بودند، فراهم خواهد شد.
پروژه سد مخملکوه از جمله طرحهای مهم و زیربنایی استان لرستان به شمار میرود که تکمیل آن میتواند نقش مؤثری در تأمین آب شرب، توسعه زیرساختهای شهری و ارتقای ظرفیتهای اقتصادی منطقه ایفا کند.
اکنون تصمیم برای ایجاد کارگاههای تولید مصالح در منطقه را باید گامی مثبت و راهبردی دانست. این اقدام علاوه بر تأمین نیازهای پروژه، میتواند زمینه بازگشت نیروهای تعدیلشده و ایجاد اشتغال جدید را فراهم کند. در شرایطی که توسعه اقتصادی استان نیازمند پروژههای محرک است، سد مخملکوه میتواند به یکی از موتورهای اشتغال و سرمایهگذاری در لرستان تبدیل شود.
واقعیت این است که مردم لرستان سالهاست چشمانتظار بهرهبرداری از این پروژه هستند. انتظار میرود با تأمین بهموقع اعتبارات، رفع موانع اجرایی و نظارت مستمر بر روند کار، سد مخملکوه از فهرست پروژههای طولانیمدت خارج شده و هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد. آینده توسعه خرمآباد و بخش مهمی از امنیت آبی استان به موفقیت این پروژه گره خورده است؛ پروژهای که دیگر فرصتی برای تأخیر ندارد.