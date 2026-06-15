فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از دستگیری ۴ سارق در پی سرقت احشام در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه  گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سرقت ۳ رأس گوسفند از دو پیرزن در شهرستان درمیان و احتمال متواری شدن سارقان به سمت محور‌های مواصلاتی سربیشه، بلافاصله شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: مأموران پاسگاه حسین‌آباد غیناب با تکیه بر اطلاعات مردمی و هوشمندی عملیاتی، به صورت نامحسوس در مسیر‌های تردد احتمالی حاضر شدند.

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سرهنگ میرزایی اظهار کرد: سارقان که با یک دستگاه خودرو در حال حرکت بودند، شناسایی و هر ۴ نفر دستگیر و در بازرسی از خودروی آنان احشام سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی، تحویل این دو بانوی سالخورده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، عنوان کرد: پلیس با تمام توان و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت و سرمایه روستائیان و عشایر زحمتکش به خطر بیفتد.

برچسب ها: کشف سرقت ، دستگیری سارق
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