فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از دستگیری ۴ سارق در پی سرقت احشام در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سرقت ۳ رأس گوسفند از دو پیرزن در شهرستان درمیان و احتمال متواری شدن سارقان به سمت محورهای مواصلاتی سربیشه، بلافاصله شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: مأموران پاسگاه حسینآباد غیناب با تکیه بر اطلاعات مردمی و هوشمندی عملیاتی، به صورت نامحسوس در مسیرهای تردد احتمالی حاضر شدند.
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سرهنگ میرزایی اظهار کرد: سارقان که با یک دستگاه خودرو در حال حرکت بودند، شناسایی و هر ۴ نفر دستگیر و در بازرسی از خودروی آنان احشام سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی، تحویل این دو بانوی سالخورده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، عنوان کرد: پلیس با تمام توان و با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت و سرمایه روستائیان و عشایر زحمتکش به خطر بیفتد.