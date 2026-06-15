باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، تداوم گرما در استان برای امروز و فردا هم قابل پیش بینی است.

او با اشاره به اینکه در این مدت صرفه جویی در مصرف انرژی توصیه می‌شود، افزود: از چهارشنبه کاهش شدت گرمای هوا در منطقه را انتظار داریم.

لطفی اظهار کرد: از عصر فردا وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید تا پایان هفته که سبب اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش دید افقی خواهد شد را پیش بینی می‌کنیم و هشدار سطح زرد نیز صادر شده که سطح هشدار برای مناطق شرقی استان، نارنجی است.

بیشتر بخوانید

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: صبح امروز اسلامیه با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس سردترین و دیروز بندان با بیشنیه دمای ۴۸ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است.

او گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی در بیرجند بین ۱۹ و ۴۰ درجه سلسیوس ثبت شده است.