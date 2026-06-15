باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت شبکه برق کشور، در اردیبهشتماه سال جاری حجم معاملات خارج از بازار برق به ۶.۹ میلیارد کیلوواتساعت رسید که بیش از ۲۳ درصد کل معاملات برق کشور را شامل میشود. از این میزان، ۳.۳ میلیارد کیلوواتساعت در بورس انرژی و ۳.۶ میلیارد کیلوواتساعت از طریق معاملات دوجانبه انجام شده است.
در همین بازه، حجم معاملات برق در بازار عمدهفروشی به ۲۳ میلیارد کیلوواتساعت رسید. همچنین مجموع کل معاملات برق در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برابر با ۳۰ میلیارد کیلوواتساعت ثبت شده است.
بررسی عملکرد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت، در مجموع *۱۴ میلیارد کیلوواتساعت برق* خارج از بازار اصلی معامله شده که معادل *۲۶ درصد کل معاملات برق کشور* است.
در این مدت، سهم بورس انرژی *۱۳ درصد و سهم معاملات دوجانبه نیز ۱۳ درصد از کل معاملات* برق بوده است.
لازم به ذکر است حجم کل معاملات برق از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشتماه به ۵۳ میلیارد کیلوواتساعت رسیده است.