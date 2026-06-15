باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در میان استان‌های کشاورزی ایران، لرستان جایگاهی ویژه در تولید گندم دارد. گندم تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه کالایی راهبردی است که با معیشت مردم، امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد. از این منظر، هر هکتار زمین زیر کشت گندم در لرستان، سهمی در کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی کشور دارد. کشاورزان لرستانی نیز با وجود چالش‌هایی همچون خشکسالی‌های دوره‌ای، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات اقلیمی، همچنان یکی از ارکان اصلی تولید این محصول استراتژیک محسوب می‌شوند.

ظرفیت بالای تولید گندم در لرستان حاصل ترکیب دانش بومی کشاورزان، شرایط طبیعی مناسب و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش کشاورزی است. با این حال، حفظ و تقویت این جایگاه نیازمند توجه بیشتر به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، تأمین نهاده‌های کشاورزی، مکانیزاسیون و حمایت از کشاورزان است. در شرایطی که تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش کشاورزی تبدیل شده، افزایش بهره‌وری در تولید گندم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

خرید ۲۴ هزار تن گندم در لرستان

سعید دارابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان، از روند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: تا پایان روز یکشنبه ۲۴ خردادماه، در مجموع ۲۴ هزار و ۶۸۲ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با اشاره به میزان خرید در شهرستان‌های مختلف افزود: از این مقدار، ۱۵ هزار و ۱۰۲ تن در شهرستان پلدختر، ۶ هزار و ۴۳۵ تن در کوهدشت، ۲ هزار و ۶۴۸ تن در رومشکان، ۴۵۷ تن در خرم‌آباد و ۴۰ تن در شهرستان چگنی خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با قدردانی از تلاش کشاورزان استان، تأکید کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در مراکز فعال استان همچنان ادامه دارد و با افزایش روند برداشت در سایر مناطق، میزان خرید نیز در روز‌های آینده افزایش خواهد بود .

لرستان امروز تنها یک تولیدکننده گندم نیست، بلکه یکی از پشتوانه‌های اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. استمرار این نقش راهبردی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی است. هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، در واقع سرمایه‌گذاری برای تأمین نان مردم و تقویت امنیت غذایی نسل‌های آینده خواهد بود.

در روزگاری که بسیاری از کشور‌ها با چالش تأمین غذا مواجه هستند، تلاش کشاورزان لرستانی در مزارع گندم، نمادی از خوداتکایی و اقتدار ملی است؛ تلاشی که ثمره آن بر سفره میلیون‌ها ایرانی می‌نشیند و اهمیت آن فراتر از مرز‌های این استان است.