باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجتبی پارسایی، شهردار صدرا، از افتتاح پارک فردوسی در شرق این شهر و بهره‌برداری از مرحله نخست توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه متوازن زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون شهروندان اجرا شده است.

او در آیین افتتاح پارک فردوسی اظهار کرد: این بوستان در محدوده شرق صدرا و با هدف خدمت‌رسانی به ساکنان مجتمع‌های مسکونی انتهای بلوار فردوسی طراحی و احداث شده و اکنون به عنوان تنها فضای سبز قابل استفاده این منطقه در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

شهردار صدرا با اشاره به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: قرارداد خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه میدل‌باس برای شهر صدرا منعقد شده که در مرحله نخست، ۶ دستگاه از این ناوگان به همراه دو دستگاه خودروی سواری سورن تحویل شده است.

پارسایی اعتبار کل طرح توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی را ۴۶۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، در فاز نخست حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تجهیزات و خودرو‌ها تحویل شده است. همچنین با تأمین منابع از محل اوراق مشارکت و سایر اعتبارات پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود باقی‌مانده ناوگان نیز طی یک ماه آینده وارد شهر شده و تا پایان تابستان در مدار خدمت‌رسانی قرار گیرد.

او با اشاره به برنامه‌های عمرانی پیش‌روی شهرداری صدرا بیان کرد: اجرای بوستان ۶ هکتاری «دوستان شهدا» از جمله طرح‌های مهمی است که عملیات آن در دست اقدام قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

شهردار صدرا با بیان اینکه این شهر تا چند سال گذشته تنها یک بوستان بزرگ‌مقیاس به نام اکوپارک داشت، گفت: به دلیل افزایش جمعیت و نیاز شهروندان به فضا‌های عمومی، سه بوستان بزرگ‌مقیاس در نقاط مختلف شهر تعریف شد. بوستان خانواده با مساحت حدود ۱۲ هکتار در سال ۱۴۰۳ افتتاح شد و پارک ملاصدرا نیز در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید. همچنین تلاش می‌کنیم تا پایان دوره مدیریت شهری، بوستان شهدا نیز برای استفاده ساکنان غرب صدرا آماده شود.

پارسایی در پاسخ به پرسشی درباره توزیع متوازن خدمات شهری اظهار کرد: صدرا به عنوان یک شهر جدید و در حال توسعه، در برخی مناطق رشد جمعیتی بیشتری را تجربه کرده و همین موضوع چالش‌هایی در حوزه خدمت‌رسانی ایجاد کرده است. با این حال، در تدوین بودجه سال جاری تلاش شده سهم بیشتری از اعتبارات عمرانی به محلات کم‌برخوردار اختصاص یابد.

او افزود: شهرداری صدرا امسال کمترین نسبت هزینه‌های جاری به کل بودجه را در سال‌های اخیر داشته و تنها حدود ۲۵ درصد بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. این موضوع امکان تمرکز بیشتر بر پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر برخوردار را فراهم کرده است.

شهردار صدرا همچنین درباره پروژه «قره‌پیری» گفت: با توجه به محدودیت‌های توسعه شهر از جهات شمال، جنوب و شرق به دلیل وجود پارک ملی بمو، رشته‌کوه‌ها و حریم شهر شیراز، این محدوده یکی از معدود نقاط دارای قابلیت توسعه برای آینده شهر محسوب می‌شود.

پارسایی تصریح کرد: درخواست مربوط به این پروژه از سوی شهرداری برای طی مراحل قانونی به مراجع و کمیسیون‌های تخصصی ارسال شده و تاکنون نتیجه نهایی آن به شهرداری ابلاغ نشده است. ما معتقدیم این طرح می‌تواند در سال‌های آینده منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های شهری فراهم کند، اما در هر صورت تابع تصمیم نهایی مراجع قانونی خواهیم بود.

او با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره رد این طرح در یکی از کمیسیون‌های استانی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم و تنها اخباری به صورت غیررسمی شنیده شده است. انتظار داریم در بررسی چنین طرح‌هایی، فرصت دفاع و ارائه توضیحات فنی به مدیران شهری داده شود تا تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.

پارسایی همچنین درباره موضوع استیضاح خود در شورای اسلامی شهر صدرا اظهار کرد: اقدامی در این زمینه صورت گرفت که از نظر قانونی مورد تأیید قرار نگرفت. با این حال، شهرداری برای تعامل با اعضای شورای شهر آمادگی کامل دارد و هر تصمیمی که در چارچوب قانون و با هدف تأمین منافع شهر و شهروندان باشد، مورد احترام خواهد بود.

خدمت به مردم و رفع محرومیت، اولویت همه مسئولان باشد

سید علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، تعامل و همدلی میان مسئولان، گفت: هیچ‌کس نباید شورای شهر را از حقوق قانونی خود محروم کند و در عین حال شهردار نیز حقوق و اختیارات مشخصی دارد؛ توسعه شهر در گرو تعامل و همکاری همه ارکان مدیریت شهری است.

او با اشاره به جایگاه قیام امام حسین(ع) اظهار کرد: در آستانه محرم‌الحرام قرار گرفته‌ایم؛ ماهی که یادآور ایثار، عزت و آزادگی است و ملت ایران نیز با الهام از مکتب اهل‌بیت(ع) توانسته است عزت و سربلندی خود را حفظ کند.

کراماتی با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: امروز شاهد به ثمر نشستن مقاومت ملتی هستیم که می‌توان با جرأت گفت عزیزترین و باعزت‌ترین ملت روی کره خاکی است. ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، رهنمودهای اهل‌بیت(ع) و هدایت‌های مقام معظم رهبری، نشان داد در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند.

فرماندار شیراز ادامه داد: روزگاری بسیاری تصور می‌کردند ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ ممکن نیست، اما امروز نتیجه صبوری، مقاومت و فهم صحیح از زندگی با عزت را می‌بینیم و بسیاری از کشورهایی که زمانی ایران را مورد تمسخر قرار می‌دادند، امروز آرزو دارند همانند ملت ایران باشند.

کراماتی با اشاره به ویژگی‌های شهر صدرا اظهار کرد: امروز در منطقه‌ای حضور داریم که بخش زیادی از آن را واحدهای مسکن مهر تشکیل می‌دهد؛ خانه‌هایی که برای اقشار کم‌برخوردار ساخته شده است، اما این شهر به دلیل نوپا بودن، همچنان با مشکلات و کمبودهای متعددی روبه‌روست و همه ما وظیفه داریم به اندازه توان خود برای زدودن محرومیت از این شهر که آینده‌ای بسیار مهم و راهبردی دارد، تلاش کنیم.

او با اشاره به مباحث اخیر پیرامون مدیریت شهری صدرا گفت: برخی می‌پرسند چرا در این شرایط به صدرا آمده‌ام، در حالی که هر موضوعی باید در جای خود بررسی شود. اگر اختلاف یا مشکلی وجود دارد، باید در چارچوب قانون حل شود.

فرماندار شیراز با تأکید بر جایگاه شوراهای اسلامی شهر افزود: جامعه ما بر پایه نهادهای مدنی استوار است و شوراها نیز یکی از مهم‌ترین این نهادها هستند. امروز در صدرا موضوع استیضاح شهردار مطرح است و برخی تلاش می‌کنند افراد را به طرفداری از شورا یا شهردار متهم کنند، اما هر فرد منصفی طرفدار حق خواهد بود.

او تصریح کرد: شورا حق قانونی خود را دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از شورا سلب کند. اگر قرار باشد شورا از حقوق قانونی خود محروم شود، دیگر فلسفه وجودی نهادهای مدنی زیر سؤال خواهد رفت. از سوی دیگر، شهردار نیز حقوق و وظایف مشخصی دارد.

کراماتی با اشاره به عملکرد شهردار صدرا اظهار کرد: اگر امروز شاهد اجرای پروژه‌ها و اقدامات مختلف هستیم، علاوه بر توانمندی، درایت و کفایت شهردار، نتیجه حمایت و همراهی مجموعه مدیریت شهری نیز بوده است و همه این موفقیت‌ها در سایه تعامل به دست آمده است.

او افزود: ای کاش این تعاملات استمرار پیدا می‌کرد و وحدت و انسجامی که امروز در کشور شکل گرفته، در همه عرصه‌ها حفظ می‌شد. وفاق که شعار دولت نیز هست، سرمایه ارزشمندی است و هر آنچه ارزشمند باشد، مورد هجمه قرار می‌گیرد. وحدت میان مسئولان، عنصر اساسی توسعه است و اگر از آن مراقبت نکنیم، بسیاری از داشته‌های خود را از دست خواهیم داد.

فرماندار شیراز با بیان اینکه حمایت از اقدامات عمرانی را وظیفه خود می‌داند، گفت: برای حمایت از شهردار و پروژه‌های عمرانی به اینجا آمده‌ام، زیرا آبادانی هر نقطه از ایران، آبادانی کشور است و همه ما پیش از هر چیز ایرانی هستیم.

او با اشاره به همبستگی مردم در روزهای اخیر اظهار کرد: ملت ایران در این روزها بیش از گذشته مفهوم ملیت را درک کرده است. امروز عشق به پرچم و سرزمین ایران را در میان مردم می‌بینیم و این سرمایه ارزشمند، نتیجه وحدت و انسجام ملی است.

کراماتی در ادامه تأکید کرد: ضمن آنکه حق شورا را به رسمیت می‌شناسم و معتقدم اعضای شورا بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اند باید در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند، از شهردار نیز قدردانی می‌کنم. حتی در روزهایی که بحث استیضاح مطرح بود، مشاهده کردم که وی برای پیگیری امور شهر، از جمله تأمین خودرو و اجرای پروژه‌ها، در حال انجام مأموریت و تلاش بود.

او از همه مسئولان خواست از ایجاد اختلاف، سخن‌چینی و دور کردن دل‌ها از یکدیگر پرهیز کنند و افزود: همه ما باید برای رضای خدا و خدمت به مردم تلاش کنیم. این دوران می‌گذرد، اما آینده باقی خواهد ماند و باید با نگاه به آینده، اختلافات جزئی را کنار گذاشت.

فرماندار شیراز با اشاره به تحولات سال‌های اخیر کشور گفت: تاریخ معاصر نشان داده است که بسیاری از دل‌ها به هم نزدیک شده و برخی فاصله‌ها نیز از میان رفته است. امروز زمان اختلاف نیست و باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم.

او ابراز امیدواری کرد: در سایه وحدت، یکدلی و همگرایی، شهر صدرا به جایگاه شایسته خود برسد و افزود: بخش زیادی از ساکنان این شهر از اقشار متوسط و کم‌برخوردار هستند و بر همه ما واجب است برای افزایش رضایتمندی آنان با صداقت و اخلاص خدمت کنیم.