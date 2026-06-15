رئیس‌جمهور نوشت: نقد حق طبیعی جامعه است، اما تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون بر عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشورمان همچنین در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت خود را موظف می‌داند از نیرو‌هایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند. نمی‌توان از رزمندگانی که جان خود را برای دفاع از میهن در طبق اخلاص گذاشته‌اند انتظار ایستادگی داشت، اما در حوزه پشتیبانی، امکانات و نیاز‌های آنان را نادیده گرفت.

در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم

پزشکیان در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد، اما در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از مردم، همه مردم ایران هستند، نه یک جریان یا گروه خاص.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
انصاف و مردانگی؟؟؟
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تمام مشاغل برای خدمت رسانی و پیشرفت جامعه فعال هستند هر کسی بشکل خاصی انجام وظیفه می کند لذا فرق گذاشتن دور از عدالت هست که شما مدعی آن هستید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دکتر اینها چندین سال هست کارها وادارات کشور را انحصار خود کرده وترسشان از بهم خوردن کاسبیشان هست ولی غمت نباشه مردم با تمام قدرت پشت شما هستن
۱۳
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