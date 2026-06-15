باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشورمان همچنین در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت خود را موظف می‌داند از نیرو‌هایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند. نمی‌توان از رزمندگانی که جان خود را برای دفاع از میهن در طبق اخلاص گذاشته‌اند انتظار ایستادگی داشت، اما در حوزه پشتیبانی، امکانات و نیاز‌های آنان را نادیده گرفت.

در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم

پزشکیان در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد، اما در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از مردم، همه مردم ایران هستند، نه یک جریان یا گروه خاص.