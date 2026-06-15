فلوشیپ آندرولوژی بیمارستان شریعتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از زوجین ایرانی نابارور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - علی طاوسیان، فلوشیپ آندرولوژی بیمارستان شریعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از زوجین ایران نابارور هستند و این به معنای این است که از هر ۶ زوج یکی نابارور خواهد بود.

به گفته وی، از نظر بروز ناباروری، مرد و زن به یک اندازه دچار مشکل هستند اما همیشه نوک پیکان به سمت زنان است که کاملا نادرست است.

طاوسیان تصریح کرد: اگر زوجین در حدود یکسال رابطه داشته و باروری انجام نشود، در این صورت علت این موضوع باید توسط متخصصان بررسی شود.

وی ادامه داد: زوجینی که سن‌شان بالاتر از ۳۵ سال است برای باروری بررسی و معاینه شوند. عامل سن در زنان و مردان در موضوع عدم باروری مسئله مهمی محسوب می شود.

طاوسیان بیان کرد: مردانی که دچار تصادف شدید در ناحیه بیضه شده یا رادیوتراپی می‌کنند باید زودتر در زمینه باروری بررسی شوند‌. 

وی تاکید کرد: افرادی که در محیط‌های با درجه حرارت بالا شاغل بوده یا سابقه خانوادگی و ژنتیکی دارند، از نظر باروری باید زودتر مورد بررسی و معاینه قرار بگیرند.

فلوشیپ آندرولوژی بیمارستان شریعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: مردانی که داروهای هورمونی مصرف کرده یا سیگار و قلیان استعمال می‌کنند بر باروری‌شان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم کمبود آندرولوژی در سراسر کشور است به طوریکه تنها ۱۲ فلوشیپ آندرولوژی در ایران هستند که باید در این رشته متقاضیان بیشتری پذیرش شوند.

برچسب ها: ناباروری ، جوانی جمعیت
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