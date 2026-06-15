باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر اجرایی در نشست ستاد برگزاری مراسم وداع از برنامه‌ریزی برای اعزام کاروانی ۷۰۰ نفره از اعضای جامعه دانشگاهی این دانشگاه در مراسم وداع خبر داد و گفت: دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید آیت‌الله خامنه‌ای و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی حضورخواهند داشت.

او، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، از پیش‌بینی حضور گسترده جامعه دانشگاهی علوم پزشکی شیراز در این مراسم خبر داد.

اجرایی با بیان اینکه کاروانی متشکل از ۷۰۰ نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه برای حضور در آیین تشییع اعزام خواهند شد، اظهار کرد: این حضور تنها یک سفر زیارتی یا مراسم سوگواری نیست، بلکه نمادی از وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب، استقلال و مقاومت است.

رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: فرآیند ثبت‌نام و اعزام متقاضیان با هماهنگی ستاد کشوری برگزارکننده مراسم و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اعلام‌شده انجام خواهد شد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام حمید مقامی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های فارس، حضور دانشگاهیان در این مراسم را نشانه بصیرت، آگاهی و پویایی جامعه علمی کشور دانست و گفت: دانشگاه همواره در مقاطع حساس تاریخی نقش پیشگام و اثرگذار داشته و حضور گسترده اساتید و دانشجویان در این آیین، تجلی وحدت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

او همچنین بر ضرورت تبیین اندیشه‌های رهبر انقلاب برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: آشنایی دانشجویان با مبانی فکری انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تقویت هویت، خودباوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان خواهد بود.

عباس سلطانی، معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی، معرفتی و تبیینی در طول سفر خبر داد و گفت: برگزاری نشست‌های معرفتی، حلقه‌های گفت‌و‌گو و برنامه‌های فرهنگی با هدف تعمیق شناخت دانشجویان و اساتید نسبت به ابعاد شخصیتی و فکری رهبر شهید انقلاب در دستور کار قرار دارد.

در پایان این نشست مقرر شد جزئیات زمان اعزام، نحوه ثبت‌نام و برنامه‌های اجرایی کاروان در جلسه‌ای تخصصی بررسی و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی شود.

منبع: علوم پزشکی شیراز