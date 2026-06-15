باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رهبران فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا اوایل روز دوشنبه از یادداشت تفاهم تازه اعلام شده بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند و آن را یک پیشرفت دیپلماتیک خواندند و خواستار اجرای سریع و جامع آن شدند.

رهبران چهار کشور در بیانیه‌ای مشترک به ایالات متحده، ایران و میانجیگران درگیر در مذاکرات، از جمله پاکستان و قطر، تبریک گفتند.

در این بیانیه آمده است: "ما از اعلام یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران به گرمی استقبال می‌کنیم. ما به ایالات متحده، دولت ایران و همه طرف‌های درگیر، از جمله پاکستان، قطر و همه میانجیگران دیگر، به خاطر این پیشرفت دیپلماتیک تبریک می‌گوییم. "

سران این کشورها این توافق را فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و حمایت از اقتصاد جهانی توصیف کردند و بر اهمیت تکمیل مذاکرات دقیق و اجرای کامل توافق تأکید کردند.

آنها گفتند: «اکنون حیاتی است که مذاکرات دقیق به نتیجه برسد و این توافق به سرعت و به طور جامع اجرا شود. ما آماده‌ایم از این تلاش حمایت کنیم.»

این بیانیه همچنین خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز با «آزادی ناوبری بدون قید و شرط و نامحدود» شد و این اقدام را ضروری توصیف کرد.

این چهار کشور اعلام کردند که آماده‌اند تا در این هدف، از جمله از طریق «یک مأموریت کاملاً دفاعی و مستقل» با هدف اطمینان از کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مین‌روبی، مطابق با الزامات قانون اساسی مربوطه، مشارکت کنند.

این رهبران ادعای خود را مبنی بر اینکه «ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد» تکرار کردند و گفتند که آماده همکاری با ایالات متحده، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) برای اطمینان از دستیابی به این هدف هستند.

آنها همچنین تمایل خود را برای کاهش تحریم‌های مربوطه در صورت برداشتن «گام‌های روشن و قابل تأیید» ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است که فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا به همکاری نزدیک با ایالات متحده، ایران و شرکای منطقه‌ای برای حفظ حرکت به سمت یک توافق دیپلماتیک بلندمدت ادامه خواهند داد.

این چهار رهبر همچنین حمایت خود را از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان مجدداً تأیید کردند و بر اهمیت حفظ «آتش‌بس پایدار» تأکید کردند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات فشرده به توافق صلح رسیده‌اند و هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.

شریف در پستی در X گفت: «پس از مذاکرات فشرده، خوشحالیم که اعلام کنیم توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.» وی افزود: «هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.»

به گفته شریف، مراسم امضای رسمی قرار است در ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که توافق با ایران نهایی شده است و از بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایالات متحده خبر داد.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود اعلام کرد: «توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. به همه تبریک می‌گویم!».

او مدعی شد: «بدینوسیله، من به طور کامل اجازه بازگشایی رایگان تنگه هرمز را می‌دهم و همزمان، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز صادر می‌کنم.»

ترامپ همچنین از سرگیری ترافیک دریایی و حمل و نقل انرژی از طریق این آبراه استراتژیک خبر داد و نوشت: «کشتی‌های جهان، موتور‌های خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد!»

منبع: آناتولی