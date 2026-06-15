کشور‌های E۴ اعلام کردند که آماده‌اند تا در پاسخ به گام‌هایی در برنامه هسته‌ای ایران پس از دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ، تحریم‌های ایران را لغو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رهبران فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا اوایل روز دوشنبه از یادداشت تفاهم تازه اعلام شده بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند و آن را یک پیشرفت دیپلماتیک خواندند و خواستار اجرای سریع و جامع آن شدند.

رهبران چهار کشور در بیانیه‌ای مشترک به ایالات متحده، ایران و میانجیگران درگیر در مذاکرات، از جمله پاکستان و قطر، تبریک گفتند.

در این بیانیه آمده است: "ما از اعلام یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران به گرمی استقبال می‌کنیم. ما به ایالات متحده، دولت ایران و همه طرف‌های درگیر، از جمله پاکستان، قطر و همه میانجیگران دیگر، به خاطر این پیشرفت دیپلماتیک تبریک می‌گوییم. "

سران این کشورها این توافق را فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و حمایت از اقتصاد جهانی توصیف کردند و بر اهمیت تکمیل مذاکرات دقیق و اجرای کامل توافق تأکید کردند.

آنها گفتند: «اکنون حیاتی است که مذاکرات دقیق به نتیجه برسد و این توافق به سرعت و به طور جامع اجرا شود. ما آماده‌ایم از این تلاش حمایت کنیم.»

این بیانیه همچنین خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز با «آزادی ناوبری بدون قید و شرط و نامحدود» شد و این اقدام را ضروری توصیف کرد.

این چهار کشور اعلام کردند که آماده‌اند تا در این هدف، از جمله از طریق «یک مأموریت کاملاً دفاعی و مستقل» با هدف اطمینان از کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مین‌روبی، مطابق با الزامات قانون اساسی مربوطه، مشارکت کنند.

این رهبران ادعای خود را مبنی بر اینکه «ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد» تکرار کردند و گفتند که آماده همکاری با ایالات متحده، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) برای اطمینان از دستیابی به این هدف هستند.

آنها همچنین تمایل خود را برای کاهش تحریم‌های مربوطه در صورت برداشتن «گام‌های روشن و قابل تأیید» ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است که فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا به همکاری نزدیک با ایالات متحده، ایران و شرکای منطقه‌ای برای حفظ حرکت به سمت یک توافق دیپلماتیک بلندمدت ادامه خواهند داد.

این چهار رهبر همچنین حمایت خود را از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان مجدداً تأیید کردند و بر اهمیت حفظ «آتش‌بس پایدار» تأکید کردند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات فشرده به توافق صلح رسیده‌اند و هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.

شریف در پستی در X گفت: «پس از مذاکرات فشرده، خوشحالیم که اعلام کنیم توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.» وی افزود: «هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.»

به گفته شریف، مراسم امضای رسمی قرار است در ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که توافق با ایران نهایی شده است و از بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایالات متحده خبر داد.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود اعلام کرد: «توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. به همه تبریک می‌گویم!».

او مدعی شد: «بدینوسیله، من به طور کامل اجازه بازگشایی رایگان تنگه هرمز را می‌دهم و همزمان، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز صادر می‌کنم.»

ترامپ همچنین از سرگیری ترافیک دریایی و حمل و نقل انرژی از طریق این آبراه استراتژیک خبر داد و نوشت: «کشتی‌های جهان، موتور‌های خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد!»

منبع: آناتولی

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، رفع تحریم های ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر در اقتصاد کشور دستکاری و اخلال صورت نمیگرفت کوچکترین تغییری پس از خارج شدن از توافق و یا تشدید تحریم اتفاق نمی افتاد
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کسانی که از تحریم سود برده اند و به هر نحو کسب درآمد و سود و ثروت کرده اند باید بدانند که حرام است اکثر علما بر این باورند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا به زمین گرم بزندشون کسانی که در ایام جنگ خون به دل ملت کردند احتکار کردند و اختلاس و گران‌فروشی کردند وطن فروشی کردند فتنه گری کردند خدا از اونها نگذره ودردی که به مردم وارد کردند براشون بیاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم توهمات تمام شود در وحله اول ملت تحت تحریم کشور خودش است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
وقتی بسیاری دولتهای کشور خودشون اکثریت مستضعف را تحت تحریم قرار داده اند تاکنون هم اتفاق خاصی بر مبنای بطلان و خنثی سازی آثار مهندسی شده ان وجود ندارد چه می‌توانیم بگوییم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ما گوشمان از این حرف ها پراست وعده های تو خالی
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
E4 که نوچه امریکا هستند و خودشان اتمی دارند به چه دلیل برای داشتن سلاح اتمی ایران نظر می دهند ؟؟ در ضمن کشتی های آنها هنگام عبور از تنگه باید عوارض بدهند و تعظیم هم کنند
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
والا

عبور کشتی هاشو از تنگه هرمز مون
باید محدود و تحریم بشه
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اروپا و آمریکا دروغگو هستند. خواهش می کنیم که روی هسته ای معامله نکنید. خواهش می کنیم که از تنگه هرمز عوارض بگیرید. خواهش می کنیم که دستگیره های قدرتی ایران را با دشمن معامله نکنید. اینها دروغگو هستند. اینها دنبال منافع خودشون هستند. اینها دلشون به حال ایران و مظلومان جهان نسوخته است. اینها از نسل همان هایی هستند که امام حسین را شهید کردند و حالا هم فرزندش را به شهادت رساندند.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چاره‌ای ندارند چون دستشان درتنگه گیر است
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کلا غربیهای استعمارگر و سلطه‌گر قابل اعتماد نیستند و نباید فریب وعده وعیدهاشان را خورد شک نکنید یه کلکی تو کارشونه باید همچنان قوی و مقتدر باشیم با مقاومت وموشکهای دوربردتر اینها عامل بازدادندگی وپیشگراننده دارند نه فط صرفا مذاکره.مذاکره وقتی اثر دارد که قدرت نظامی پشتش باشد ولاغیر
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اخه داخل همه چی پاک و پاکیزه بوده و درست راست بوده
نکنه منافعت در خطره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر اینا در سال‌های گذشته درست عمل میکردن این اتفاقات، درگیری‌ها و خونریزی ها اتفاق نمی افتاد و خودشون هم دچار مشکلات عدیده نمیشدن بهتر نیست اتحادیه مرده اروپا خودش کمی مستقل عمل کنه!!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
گزارش راه حل و علاج اقتصاد کشور پس از سالها تحقیق و تجربه قبلا کشف و منتشر شده بود بنابراین هیچ نیازی به درگیری و خونریزی نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود بر ریاست محترم جمهور ودلیر. مرد عرصه دیپلماسی دکتر عراقچی ما نهایت تشکر را از شما داریم.
۱۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
برید به جهنم عوضی‌های پست‌فطرت. دروغگوهای لعین. شماها اگه می‌خواستید تحریم لغو کنید زمان برجام می‌کردید. خاک بر سر کسی که حرف شماها رو باور کنه.
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یه ذره در حد ۱۰ هزار دلار
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هیچ نیازی به شما ها نیست
۶
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امام راحل ،،همه گرفتاری ما از امریکاست ،،،،
۱۲
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