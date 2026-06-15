ادعای سی‌ان‌ان:

ادعای سی‌ان‌ان:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی به شبکه سی‌ان‌ان گفت که به ارتش آمریکا دستور داده شده است که تا زمان امضای توافق با ایران، محاصره تنگه هرمز را روز جمعه لغو کند.

این مقام آمریکایی گفت که وضعیت فعلی اینگونه است و اوضاع می‌تواند تا جمعه آینده تغییر کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه ابتدا اعلام کرد که پس از توافق با تهران، «لغو فوری محاصره دریایی آمریکا» بر بنادر ایران را صادر خواهد کرد.

او بعدا روز یکشنبه اظهار داشت: «با باز شدن تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، برای اهداف مین‌روبی، نفت بار دیگر از هر دو طرف به منطقه و جهان جریان خواهد یافت!»

شورای عالی امنیت ملی ایران صبح زود دوشنبه رسما اعلام کرد که با آمریکا به توافق صلح رسیده است. این شورا خاطرنشان کرد که این یادداشت تفاهم رسما روز جمعه، ۱۹ ژوئن، امضا خواهد شد.

منبع: آر تی