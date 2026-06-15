شبکه سی‌ان‌ان‌ مدعی شد که ارتش آمریکا تا روز جمعه که روز امضای توافق است محاصره دریایی را لغو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی به شبکه سی‌ان‌ان گفت که به ارتش آمریکا دستور داده شده است که تا زمان امضای توافق با ایران، محاصره تنگه هرمز را روز جمعه لغو کند.

این مقام آمریکایی گفت که وضعیت فعلی اینگونه است و اوضاع می‌تواند تا جمعه آینده تغییر کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه ابتدا اعلام کرد که پس از توافق با تهران، «لغو فوری محاصره دریایی آمریکا» بر بنادر ایران را صادر خواهد کرد.

او بعدا روز یکشنبه اظهار داشت: «با باز شدن تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، برای اهداف مین‌روبی، نفت بار دیگر از هر دو طرف به منطقه و جهان جریان خواهد یافت!»

شورای عالی امنیت ملی ایران صبح زود دوشنبه رسما اعلام کرد که با آمریکا به توافق صلح رسیده است. این شورا خاطرنشان کرد که این یادداشت تفاهم رسما روز جمعه، ۱۹ ژوئن، امضا خواهد شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: تنگه هرمز ، ارتش آمریکا ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فریب اول
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
احتمال غافلگیری زیاده.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خوب سرتون کلاه گذاشت
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یک کلام بگم
اگر پیام رسان ایتا نبود و سیستم تلگرام و واتس آپ فعال بود هیچگاه مردم میدان اینطور هم را پیدا نمی کردند
خدا را شکر بازوی شیطان برای مدتی قطع بود و ملت نفس حق کشید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بلافاصله شد تا جمعه. عقب نشینی در لبنان شد آتش بس!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
رفع فوری بود که شد جمعه؟!؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یک کلام بگم
اگر پیام رسان ایتا نبود و سیستم تلگرام و واتس آپ فعال بود هیچگاه مردم میدان اینطور هم را پیدا نمی کردند
خدا را شکر بازوی شیطان برای مدتی قطع بود و ملت نفس حق کشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این چه جور توافقی است محاصره دریایی آمریکا برداشته می شود و عدم جنگ اسرائیل با لبنان در عوض ما هم هیچ گونه عوارضی از تنگه هرمز نگیریم برگردیم به همان وضع سابق این بود توافقتان.گرانی و ...
۰
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی,
۱۴:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هرگز اعتمادنکنیدانها درصدد نابودی لبنانند واین بازیها درایران فعلا کشکه ناوهای محاصره گر ازفشارگرما وسختی وترس نمنمک میخواهنددورتردرکمین بنشینند اینها برای حفاطت صهیونها جلوی ایران ایستادند.تف به غیرت نفهمهای اردن وامارات وسایرعربهای نامسلمان منطقه.بااین وضع توافق ارزشنداره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این بود رفع فوری محاصره...
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پس چی شد ؟
قرار بود امروز لغو بشه ؟!!!
بدعهدی امریکا تمامی نداره !!!
با این موجودات نمیشه پیمان بست !!!
فقط حرف زور را خوب می فهمند !!!
از طرف دیگه اسرائیل هم آتش بس را رعایت نمی کنه و درحال بمباران لبنان هست !!!
نتیجه ؛ تنگه هرمز باید بسته بماند !!!
باز نقد را به نسبه دادید !!!!
از این توفقنامه هم چیزی در نخواهد آمد !!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
من اهل سیاست نیستم و نمیتونم حدس بزنم آینده چی ممکنه بشه اما برام آرامش و صلح مهم هست ....میخوام آبادانی مملکتم رو ببینم و حل مشکلات مردم ...دمتون گرمممممم بخاطر خبر صلح
۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
جنگ بود و خون دادیم

ک صلح شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یعنی قرار قیمت ها برگرده سال قبل یا دولت خوب بدی برای ملت دیده به بهانه محاصره .....الان چی میشه ارزانی یا گرانتر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
قرار بود از امروز محاصره لغو بسه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
قرار بود که بلافاصله لغو کنه چی شد حالا به جمعه موکول شد؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این شما و این اولین بدعهدی
۲
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