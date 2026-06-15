منظور گفت: اگر دولت بنا بر افزایش کالابرگ باشد، باید در نظام پرداخت آن تغییر ایجاد کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همه باید عنایت داشته باشند که نباید هیچ‌گونه هزینه جدیدی برای کشور تعریف کرد، مگر آنکه منابع مطمئن آن پیش‌تر جست‌و‌جو و تأمین شده باشد.

او با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده برای افزایش کالابرگ افزود: همین الان پیشنهاد می‌شود که میزان کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یابد؛ اگرچه در این شرایط تورمی انجام چنین کاری حتماً برای مردم لازم و خوب است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا منابع مالی آن وجود دارد یا خیر؟ برای تحقق این افزایش ۵۰ درصدی، ۵۰۰ همت منابع جدید نیاز است که در حال حاضر چنین ظرفیتی وجود ندارد؛ ما حتی در تأمین منابع قبلی نیز با چالش مواجه هستیم.

منظور تصریح کرد: اگر دولت بنا بر افزایش کالابرگ باشد، باید در نظام پرداخت آن تغییر ایجاد کنیم. دلیل ندارد که همه ده دهک کشور کالابرگ دریافت کنند؛ بلکه این حمایت باید به شش یا هفت دهک اول جامعه اختصاص یابد. بنابراین، اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید دهک‌های بالای درآمدی (سه تا چهار دهک پردرآمد) را حذف کنیم تا منابع به دهک‌های پایین‌تر برسد. در مجموع، ظرفیت مالی دولت و کشور در حال حاضر اجازه افزایش چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شرایط دشوار پیش‌رو خاطرنشان کرد: امسال سال سختی برای دولت است و قطعاً در نظام منابع و مصارف با محدودیت‌های جدی مواجه خواهیم بود. احتمال اینکه دولت مجبور شود برای تأمین مالی خود به سراغ روش‌های استقراضی و تورم‌زا برود، بالاست.

او در پایان تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم؛ مجلس، دولت و مردم باید همراهی کنند تا ان‌شاءالله دولت بتواند این سال را که عملاً سال جنگ و شرایط سخت اقتصادی است، به خوبی مدیریت کرده و پشت سر بگذارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کالا برگ ، ابر تورم
خبرهای مرتبط
رشد سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال جاری/ سازمان مالیاتی مجری قانون است + فیلم
۳.۳ همت اعتبار برای کالابرگ در سمنان
کالابرگ الکترونیک در مسیر بودجه؛ پایان نقش دبیرخانه‌ای بانک مرکزی
دستور رئیس‌جمهور برای یافتن منابع پایدار افزایش مبلغ کالابرگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
وقتی مدیریت صفر باشه نتیجه بهتر از این نمیشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
منابع اون از همون اول مشخص شده،قرار شد از محل افزایش قیمت ارز مبلغ کالابرگ هم افزایش دهید ارز از 70تومان شده 170 تومان این 100تومان مابه التفاوت کجا رفته؟؟؟دیگه ارز ترجیحی هم که نمیدید یعنی اگر ارز شده 170تومان درآمد شما هم به همین اندازه زیاد شده که باید اینو با کالابرگ بدید به مردم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اول دهک ها را طبق قانون خودتون هر شش ماه یکبار بررسی کنید، هنوز ملاک شما درآمدها و اموال سال ۱۴۰۱ است!
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تاریخ تکرار میشود یارانه نقدی هم اولش به همه مردم بود بعدش با پیش کشیدن طبقه بندی پردرآمد و کم درآمد را پیش کشیدند الان هم همینطور شده اول قیمتها رو بالا بردند و رسمیت دادند بعد بعنوان کالابرگ دادند موضوع که بالارفتن قیمتها که جاافتاد حالا به فکر حذف ۴ تای دهک افتادند این داستانها تکراریه و کهنه شده
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۱۶:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
از منابع جدیدی که بدست آمده استفاده شود. ( حق عبور کشتی ها از تنگه هرمز) علی برکت الله 0
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این کالابرگ مگه چنده که اینقدر منت سر مردم میذارید؟اجناس رو بیش از ده برابر گرون کردید خجالت هم نمیکشید میگید کالابرگ باید حذف بشه.نکنه شما تو کره دیگه ای زندگی میکنید؟اصلن طبق چه اصلی برا مردم تصمیم میگیرید.چرا هر تصمیمی میگیرید به ضرر مردمه؟ کی میخایید دست از سر مردم بردارید؟
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
همه مردم ایران حق گرفتن کالا برگ رو دارند
۲
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بلوچستان
۱۲:۴۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تصمیمات شماهیچ وقت به نفع مردم فقیر جامه نبوده و نیست 99درصد مردم سیستان وبلوچستان بیکاروفقیرهستند
جمعیت افقانی هم بیداد می‌کند اخراج افقانی ازاین استان که فاقدشغل هست لازمه
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اول دهک بندی درست کنید بعد حذف کنیدالخصوص بخاطر کارت خوانی ی نفر باهاش کاسبی می کند همه آن درآمد وخرج حساب می کنید
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
عدالت درپرداخت ها بازنگری در یارانه خانوار و درنظر گرفتن کالا برگ جهت همه اقشار باتوجه به تورم
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
من بازنشسته شدم دهک9یعنی بعداز بابک زنجانی که دهک 10است منم بادهک9ویک آپارتمان70متری بدون خودرو
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
منم بازنشسته هستم ، وام های ازدواج بچه ها رو به حساب درآمد من گذاشتن و شدم دهک ۹ .....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بیخود کردی تو
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بنده رو الکی دهک 8 قرار دادن بعد توقع دارن من و امثال بنده کمرمون تو این تورم نشکنه ،یک چندلغازی که هم میدن اونم میخوان از ما بگیرن به باقی مردم بدن، من که راضی نیستم
۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یعنی چی بعضی دهک ها را حذف کنید ؟؟؟؟
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
من پدر و مادرم جدا زندگی می کنند و ما با مادرم زندگی می کنیم و فقط کالا برگ داریم و نصف هزینه زندگی با من است من حسابدار شرکت هستم و صندوق شرکت با من است و ماهی 300 یا 400 میلیون از حساب من جابه جا میشود آن وقت کالابرگ ما هم حذف میشود .هر روز اجناس گران تر میشود یک مرغ بالای یک میلیون است و گوشت دو میلیون .من هم همیشه در انتخابات رای دادم اشتباه کردم رای دادم . خون به جیگرمان کردید هر روز وسایل گران تر همیشه می گویید کالا برگ حذف می شود .اگر کالابرگ ما را حذف کنید خدا ازتان نگذرد ما راضی نیستیم با این همه گرانی
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عالی
۱۹:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خوب به شرکت بگو اگه کالابرگتو حذف کردن برات جبران کنه درسته منم مخالف هستم که قطع بشه ولی نذار از حسابت سوع استفاده بشه
۱۲۳
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از روز چهارشنبه
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی دولت چهاردهم است
وزیر اقتصاد: جهاد اقتصادی با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه دارد
نوری قزلجه: ۷۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح ۲۲۰۰ پروژه کشاورزی ایجاد می‌شود