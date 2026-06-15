منظور گفت: اگر دولت بنا بر افزایش کالابرگ باشد، باید در نظام پرداخت آن تغییر ایجاد کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همه باید عنایت داشته باشند که نباید هیچ‌گونه هزینه جدیدی برای کشور تعریف کرد، مگر آنکه منابع مطمئن آن پیش‌تر جست‌و‌جو و تأمین شده باشد.

او با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده برای افزایش کالابرگ افزود: همین الان پیشنهاد می‌شود که میزان کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یابد؛ اگرچه در این شرایط تورمی انجام چنین کاری حتماً برای مردم لازم و خوب است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا منابع مالی آن وجود دارد یا خیر؟ برای تحقق این افزایش ۵۰ درصدی، ۵۰۰ همت منابع جدید نیاز است که در حال حاضر چنین ظرفیتی وجود ندارد؛ ما حتی در تأمین منابع قبلی نیز با چالش مواجه هستیم.

منظور تصریح کرد: اگر دولت بنا بر افزایش کالابرگ باشد، باید در نظام پرداخت آن تغییر ایجاد کنیم. دلیل ندارد که همه ده دهک کشور کالابرگ دریافت کنند؛ بلکه این حمایت باید به شش یا هفت دهک اول جامعه اختصاص یابد. بنابراین، اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید دهک‌های بالای درآمدی (سه تا چهار دهک پردرآمد) را حذف کنیم تا منابع به دهک‌های پایین‌تر برسد. در مجموع، ظرفیت مالی دولت و کشور در حال حاضر اجازه افزایش چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شرایط دشوار پیش‌رو خاطرنشان کرد: امسال سال سختی برای دولت است و قطعاً در نظام منابع و مصارف با محدودیت‌های جدی مواجه خواهیم بود. احتمال اینکه دولت مجبور شود برای تأمین مالی خود به سراغ روش‌های استقراضی و تورم‌زا برود، بالاست.

او در پایان تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم؛ مجلس، دولت و مردم باید همراهی کنند تا ان‌شاءالله دولت بتواند این سال را که عملاً سال جنگ و شرایط سخت اقتصادی است، به خوبی مدیریت کرده و پشت سر بگذارد.