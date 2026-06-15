رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه، از شناسایی و معرفی ۴ متخلف شکار غیرمجاز کل و بز وحشی در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  توفیق زارعی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر شکار غیرمجاز کل و بز وحشی توسط شکارچیان سابقه‌دار، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل و مخفیگاه متخلفان، با اخذ حکم قضایی و با حضور مأموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی، مخفیگاه آنان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت که در نتیجه، لاشه ۲ راس کل و بز وحشی به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه تصریح کرد: در این رابطه ۴ نفر متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

زارعی در پایان با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان قروه تأکید کرد: هرگونه گزارش تخلف زیست‌محیطی به‌صورت دقیق توسط دستگاه‌های انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست رصد می‌شود و پس از جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم، متخلفان بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

منبع محیط زیست استان 

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست. ، کشف لاشه بز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بعد میگن چرا خرس و پلنگا به داما و آدما حمله میکنن خب بیچاره ها چیزی گیرشون نمیاد بخوردن
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