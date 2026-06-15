باشگاه خبرنگاران جوان- توفیق زارعی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر شکار غیرمجاز کل و بز وحشی توسط شکارچیان سابقه‌دار، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل و مخفیگاه متخلفان، با اخذ حکم قضایی و با حضور مأموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی، مخفیگاه آنان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت که در نتیجه، لاشه ۲ راس کل و بز وحشی به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه تصریح کرد: در این رابطه ۴ نفر متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

زارعی در پایان با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان قروه تأکید کرد: هرگونه گزارش تخلف زیست‌محیطی به‌صورت دقیق توسط دستگاه‌های انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست رصد می‌شود و پس از جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم، متخلفان بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

منبع محیط زیست استان