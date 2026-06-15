جشن و شادی مردم جنوب لبنان پس از اعلام توافق پایان جنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0634\u0646\u060c \u062e\u0648\u0634\u062d\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n