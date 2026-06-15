باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشن و شادی مردم جنوب لبنان پس از اعلام توافق پایان جنگ + فیلم

مردم جنوب لبنان با حضور در خیابان، توافق پایان درگیری‌ها و برقراری آرامش را جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم جنوب لبنان پس از اعلام توافق پایان جنگ، با حضور در خیابان‌ها و برگزاری جشن، خوشحالی خود را از پایان درگیری‌ها و بازگشت آرامش به منطقه ابراز کردند.

 

مطالب مرتبط
جشن و شادی مردم جنوب لبنان پس از اعلام توافق پایان جنگ + فیلم
young journalists club

هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم

جشن و شادی مردم جنوب لبنان پس از اعلام توافق پایان جنگ + فیلم
young journalists club

استراتژی «خط زرد»؛ الگوی جدید اسرائیل برای تغییر مرز‌ها در خاورمیانه + فیلم

جشن و شادی مردم جنوب لبنان پس از اعلام توافق پایان جنگ + فیلم
young journalists club

کمین مرگبار و موج حملات متقابل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۷۱۵

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۴۸۷

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۴۸۰

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۳۹۴

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۳۴۰

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ما نوکر حلقه به گوش همه شیعیان دنیا هستبم
۰
۱
پاسخ دادن