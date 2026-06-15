معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان می‌گوید بچه‌ها شرایط خوبی به لحاظ روحی و روانی دارند و هم‌قسم هستند که تمام تلاش خودشان را برای ارائه بازی منسجم و متحد به منصه ظهور برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم حمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: امروز تمام تمرکز بچه‌های خوب فوتبال ما به یک بازی خوب، منسجم و مقتدرانه است. 

وی اظهار کرد: ملت قهرمان ایران، امروز دارند آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ما را که در آن سوی مرزها، در شرایط جنگی و در شرایط نابرابر، وارد این رقابت‌ها شده است را رصد می‌کنند.

اسبقیان بیان کرد: علی‌رغم همه چالش‌هایی که برای تیم ملی فوتبال به‌وجود آمد، اما با تدابیر دولت محترم، با تدابیر حاکمیت و با تدابیر وزارت ورزش و جوانان، این تیم اعزام شد. 

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: بچه‌ها شرایط خوبی به لحاظ روحی و روانی دارند و هم‌قسم هستند که تمام تلاش خودشان را برای ارائه بازی منسجم و متحد به منصه ظهور برسانند.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه به‌عنوان یک ایرانی، همه ما باید در راستای تقویت تیم ملی، تقویت کادر فنی و سرمربی تیم ملی در کنار هم باشیم. 

اسبقیان تاکید کرد: آن اتحاد مقدسی که در دو حمله وحشیانه علیه ایران عزیز اسلام به‌وجود آمد را باید حفظ کنیم.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: آن وحدت کلمه‌ای که رهبر کبیر انقلاب‌مان امام راحل می‌گفتند و رهبر شهیدمان هم بر آن تأکید داشتند و امروز هم رهبر مجاهد و جوان‌مان تأکید می‌کنند که اختلافات موجه و غیرموجه باید کنار گذاشته شود، قطعاً با یک وحدت و با یک اتحاد در کنار بچه‌های تیم ملی باشیم. ان‌شاءالله خدا هم برکت می‌دهد و تیم ملی ما روسفید از آن سوی مرز‌ها در نهایت صحت، سلامت و با اقتدار و انسجام به ایران برمی‌گردند.

اسبقیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا خبر خوشی از اردوی تیم ملی دارید؟، گفت: خبر خوش اینکه بچه‌ها روحیه‌شان خوب است. تمام تلاش کادر فنی این است که بچه‌ها نتایج خوبی بگیرند. هیچ مشکلی در اردوی تیم ملی با تدابیری که از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش اتخاذ شده وجود ندارد و ما منتظر هنرنمایی بچه‌های خوب تیم ملی فوتبال هستیم.

وی گفت: جوان ایرانی از پیش‌باخته نیست، جوان ایرانی تلاشگر، جوان ایرانی شجاع، جوان ایرانی نترس است. جوان ایرانی هوشیار و هوشمند است و امیدواریم که تمام تلاش خودشان را معطوف به این کنند که بازی خوبی ارائه بدهند. قطعاً خدا هم کمک خواهد کرد.

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برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، تیم ملی فوتبال ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
درود.در این شرایط کشور عقلانیت،تنها راه اتحاد است
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