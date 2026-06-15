توجه به برچسب انرژی هنگام خرید، نصب صحیح تجهیزات متناسب با شرایط آب‌وهوایی و سرویس به‌موقع دستگاه‌ها از مهم‌ترین عوامل کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  یک استاد فنی و مهارت در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی گفت: توجه به برچسب انرژی هنگام خرید، نصب صحیح تجهیزات متناسب با شرایط آب‌وهوایی و سرویس به‌موقع دستگاه‌ها از مهم‌ترین عوامل کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست است.

گوهریان، استاد فنی و مهارت با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: تأمین شرایط مناسب سرمایشی و گرمایشی یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر است و انسان امروزه به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند شرایط آب‌وهوایی محیط زندگی خود را متناسب با نیازش تنظیم کند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: برای بهره‌گیری از این امکانات ناچار به مصرف انرژی هستیم و این انرژی هزینه‌بر و از منابع ارزشمند محسوب می‌شود؛ بنابراین رعایت اصول مصرف بهینه هم به نفع خانواده‌ها و هم به سود محیط زیست خواهد بود.

گوهریان با تأکید بر توجه به برچسب انرژی هنگام خرید وسایل سرمایشی و گرمایشی گفت: امروزه برچسب‌های انرژی که روی محصولات درج می‌شود، راهنمای مهمی برای انتخاب بهتر است و مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید به آن توجه کنند تا دستگاهی با مصرف انرژی مناسب تهیه کنند.

وی با حضور در برنامه زنده امروز البرز درباره نصب تجهیزات نیز بیان کرد: نصب صحیح وسایل سرمایشی و گرمایشی اهمیت زیادی دارد و باید با توجه به شرایط آب‌وهوایی انجام شود. برای مثال در نصب کولر بهتر است دستگاه در نزدیک‌ترین محل به فضای مورد استفاده قرار گیرد و از سایبان مناسب استفاده شود تا نور مستقیم خورشید باعث افزایش مصرف انرژی نشود.

این استاد فنی و مهارت در پایان با اشاره به نحوه استفاده صحیح از این وسایل در برنامه امروز البرز گفت: توجه به میزان نیاز، انتخاب زمان مناسب برای استفاده و همچنین بررسی سلامت اجزای داخلی دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل سرویس دوره‌ای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی داشته باشد.

برچسب ها: برچسب انرژی ، مصرف بهینه برق
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