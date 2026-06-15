شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی یاد و خاطره شهید محمد سهرابی و شهدای جنگ ۱۲ روزه در شهرستان نهاوند را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید محمد سهرابی زاده روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند استان همدان بود که در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۴ بر اثر جراحات جنگ ۱۲ روزه در محل خدمتش مورد اصابت حمله پهپادی و موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و پس از چهار ماه تحمل جراحات شدید در تاریخ ۲۰ مهرماه، به درجه رفیع شهادت رسید؛ بنابراین به بهانه اولین سالگرد شهادت این شهید والامقام و طراح ویژه نمایشگاه از بقیع تا کربلا شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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