باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تقدیر از اقدامات انجامشده در خراسان جنوبی، این استان را از پیشگامان اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور دانست و گفت: بخش عمدهای از پروژههای آموزشی استان تکمیل شده یا در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی شامگاه گذشته در پایان نخستین روز سفر خود به این استان و در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح مدرسه دکتر داریوش گنجی همزمان با دومین سالگرد درگذشت وی اظهار کرد: مرحوم دکتر گنجی با ساخت ۱۱ مدرسه در خراسان جنوبی، خدمات ماندگار و ارزشمندی را در حوزه آموزش از خود به یادگار گذاشته است.
وی با قدردانی از تلاشهای استاندار خراسان جنوبی در توسعه فضاهای آموزشی افزود: عملکرد استان در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی شایسته تقدیر است و خراسان جنوبی در این زمینه جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود. به گفته وزیر آموزش و پرورش، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پروژههای آموزشی استان تکمیل شده یا در مراحل پایانی برای بهرهبرداری قرار دارد.
کاظمی همچنین به برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی در سال تحصیلی آینده اشاره کرد و گفت: به دلیل برخی محدودیتها، بخشی از مجوزهای استخدامی در زمان مقرر صادر نشد که ممکن است در آغاز سال تحصیلی جدید چالشهایی ایجاد کند، اما تدابیر لازم برای رفع این مشکلات در حال انجام است.
وی افزود: مجوز جذب ۳۰ هزار دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان و سه هزار دانشجومعلم در دانشگاه شهید رجایی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود فرآیند جذب این نیروها از طریق آزمون و مراحل قانونی در زمان مناسب انجام شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از طریق ماده ۲۸ و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیریهای لازم برای دریافت مجوزهای استخدامی ادامه دارد و تفاهمات اولیه نیز در این زمینه حاصل شده است.
کاظمی ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این فرآیندها، بخشی از چالشهای موجود در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش برطرف شده و سال تحصیلی جدید در شرایط مطلوبتری آغاز شود.