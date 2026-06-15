درپی اعلام توافق صلح میان ایران و آمریکا قیمت طلای جهانی افزایش یافته و نفت ۴ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز دوشنبه پس از اعلام توافق آمریکا و ایران برای پایان جنگ، که باعث کاهش قیمت نفت و کاهش نگرانی‌ها در مورد تورم و افزایش نرخ بهره شد، بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

قیمت طلا در معاملات لحظه‌ای با ۲.۵ درصد افزایش به ۴۳۲۲.۸۷ دلار در هر اونس رسید که بالاترین رقم از ۹ ژوئن تاکنون است. قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز با ۲.۵ درصد افزایش به ۴۳۴۴.۸۰ دلار رسید.

از سویی دیگر قیمت نفت بیش از ۴ درصد کاهش یافت و ارزش دلار به پایین‌ترین سطح خود از ۱۰ روز پیش تاکنون رسید.

در همین زمینه، تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «کاهش قیمت نفت و سقوط دلار به دلیل کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و انتظارات از بازگشایی تنگه هرمز به آرام کردن انتظارات تورمی کمک می‌کند.»

وی افزود: «این ترکیب، بهترین حمایتی را که این فلز گرانبها در چند هفته گذشته دیده است، فراهم می‌کند، اما ادامه آن به میزان پایداری توافق صلح بستگی دارد.»

قیمت طلا از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه تحت فشار بوده است.

بسته شدن بالفعل تنگه هرمز باعث افزایش شدید قیمت جهانی نفت شد، نگرانی‌ها در مورد تورم را افزایش داد و انتظارات مبنی بر بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر را تقویت کرد.

ابزار فدواچ گروه CME نشان می‌دهد که معامله‌گران اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پس از توافق صلح، نرخ بهره را تا ماه دسامبر افزایش دهد، که نسبت به ۶۹ درصد هفته گذشته کاهش یافته است.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره در معاملات نقدی با ۳.۶ درصد افزایش به ۷۰.۳۹ دلار در هر اونس، پلاتین با ۳.۳ درصد افزایش به ۱۷۷۳.۷۰ دلار و پالادیوم نیز با ۳.۳ درصد افزایش به ۱۳۲۴.۷۵ دلار در هر اونس رسید.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت طلا ، طلای جهانی ، قیمت نفت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
همونی که ترامپ و غربیا می خواستن. نفتشون ارزون شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
قیمت طلا پارسال هر گرم ۷ میلیون در این موقع از سال بود که قیمتش نجومی بالا رفته بود قیمت دلار که منطقی شود طلا هم پایین می رود تا در جایگاه قیمتی خودش قرار گیرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این اولین اثر اقتصادی توافق: سقوط قیمت نفت!!!
خدا به بقیه اش رحم کنه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۲۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
طلا تو ایران ارزان میشود خیلیا ضرر میکنن طلا ارزان بشه بازارها خراب میشن
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بازارهاخراب بودن ربطی به طلا ودلار نداره
توافق بر مدار خواست ایران
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