مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از برف روبی و بازگشایی محورهای مرزی منطقه برای عبور و مرور عشایر اشنویه و مرگور ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمال امین عشایری مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: با همکاری اداره امور عشایر اشنویه، فرماندهی سپاه پاسداران و اداره راهداری، محورهای مرزی مناطق اشنویه و مرگور ارومیه برف روبی و بازگشایی شد.
وی افزود:این اقدام با هدف تسهیل در تردد عشایر، بهبود دسترسی به مسیرهای ییلاقی و قشلاقی و رفع مشکلات رفتوآمد در مناطق مرزی انجام گرفته است.
مدیرکل امور عشایر استان یادآور شد: بازگشایی این محورها نقش مهمی در کاهش سختیهای کوچ و جابهجایی خانوارهای عشایری دارد و زمینه را برای تردد ایمنتر و سریعتر آنان فراهم می کند.
منبع: اداره کل عشایر