مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از برف روبی و بازگشایی محورهای مرزی منطقه برای عبور و مرور عشایر اشنویه و مرگور ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمال امین عشایری مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: با همکاری اداره امور عشایر اشنویه، فرماندهی سپاه پاسداران و اداره راهداری، محورهای مرزی مناطق اشنویه و مرگور ارومیه  برف روبی و بازگشایی شد.

 وی افزود:این اقدام با هدف تسهیل در تردد عشایر، بهبود دسترسی به مسیرهای ییلاقی و قشلاقی و رفع مشکلات رفت‌وآمد در مناطق مرزی انجام گرفته است.

مدیرکل امور عشایر استان یادآور شد:  بازگشایی این محور‌ها نقش مهمی در کاهش سختی‌های کوچ و جابه‌جایی خانوارهای عشایری دارد و زمینه را برای تردد ایمن‌تر و سریع‌تر آنان فراهم می کند.

منبع: اداره کل عشایر

برچسب ها: برف روبی محورها ، تردد عشایر
خبرهای مرتبط
پلی که گَرگَر را حذف کرد؛ تسهیل تردد عشایر شمال خوزستان و لرستان
آخرین مهلت دریافت کارت شناسایی دامداری و تردد عشایر تا پایان شهریور ماه
لزوم دریافت کارت شناسایی و تردد عشایر استان سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای شناسایی قاتل وکیل دادگستری در بخش محمدیار
محکومیت حبس برای عامل تخریب آمبولانس در ارومیه
مصدومیت در حادثه رانندگی مسیر سلماس _ تسوج
آخرین اخبار
مصدومیت در حادثه رانندگی مسیر سلماس _ تسوج
محکومیت حبس برای عامل تخریب آمبولانس در ارومیه
دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای شناسایی قاتل وکیل دادگستری در بخش محمدیار
رونمایی از کتاب «دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه»