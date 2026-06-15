وزیر امور خارجه پاکستان از «پیشرفت قابل توجه» آمریکا و ایران در مذاکرات تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا را «پیشرفت قابل توجه» و نتیجه «تعامل دیپلماتیک پایدار و عزم جمعی» همه طرفها خواند.
او در X گفت: «این توافق همچنین پیام اطمینانبخشی به جامعه بینالمللی میفرستد و اعتماد و ثبات بسیار مورد نیاز را برای بازارهای جهانی و اقتصاد جهان، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که بیشتر در معرض بیثباتی منطقهای هستند، فراهم میکند.»
دار گفت که مذاکرات در مورد مسائل معوقه ادامه خواهد یافت، اما افزود که مشتاقانه منتظر امضای توافق در ژنو در ۱۹ ژوئن است.
وی تاکید کرد: اسلامآباد از هر تلاشی در راستای تثبیت این تحول حمایت می کند.
منبع: الجزیره