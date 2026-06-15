هیئت فوتبال استان قم با صدور اخطاریه‌ای رسمی، به مدارس فوتبال و فوتسال فاقد مجوز پنجروز فرصت داد تا وضعیت فعالیت خود را تعیین تکلیف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس این اطلاعیه هرگونه ثبت‌نام، آموزش و برگزاری تمرینات یا مسابقات بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و پس از پایان مهلت مقرر، با متخلفان مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

در این اخطاریه بر حفظ امنیت، سلامت و آینده ورزشی نوجوانان تأکید شده و از خانواده‌ها خواسته شده است پیش از ثبت‌نام فرزندان خود، از اعتبار مجوز مدارس فوتبال و فوتسال اطمینان حاصل کنند.

این اقدام را می‌توان گامی در مسیر ساماندهی فوتبال پایه استان و مقابله با فعالیت مراکز غیرمجاز دانست؛ موضوعی که سال‌ها یکی از مطالبات خانواده‌ها و فعالان فوتبال قم بوده است.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم

برچسب ها: هیئت فوتبال قم ، مدارس فوتبال
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