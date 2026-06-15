باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس این اطلاعیه هرگونه ثبتنام، آموزش و برگزاری تمرینات یا مسابقات بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و پس از پایان مهلت مقرر، با متخلفان مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
در این اخطاریه بر حفظ امنیت، سلامت و آینده ورزشی نوجوانان تأکید شده و از خانوادهها خواسته شده است پیش از ثبتنام فرزندان خود، از اعتبار مجوز مدارس فوتبال و فوتسال اطمینان حاصل کنند.
این اقدام را میتوان گامی در مسیر ساماندهی فوتبال پایه استان و مقابله با فعالیت مراکز غیرمجاز دانست؛ موضوعی که سالها یکی از مطالبات خانوادهها و فعالان فوتبال قم بوده است.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم